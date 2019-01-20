ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女神卡卡怒嗆反同性戀：基督教不該歧視，每個人都要歡迎

記者洪文／綜合報導

美國第二夫人凱倫（Karen Pence）回到基督教學校工作，由於該校禁止同性戀、跨性別學生就讀及教職員工任職，引發外界歧視爭議，但是副總統彭斯（Pence）力挺老婆。女神卡卡（Lady Gaga）19日在拉斯維加斯的表演上，唱到一半砲轟彭斯，「就我所知，基督教是沒有偏見的，每個人包括同性戀都該歡迎！」

▲▼女神卡卡Lady Gaga。（圖／達志影像／美聯社）

▲女神卡卡力挺同志。（圖／達志影像／美聯社）

女神卡卡表示：「對於彭斯認為老婆在一間禁止LGBTQ的學校工作是可以的，你錯了！你是基督徒最差的代表！我是個基督教的女性，就我所知，基督教沒有任何偏見，每個人（包括同性戀、跨性別者、變性者）都是歡迎的。彭斯先生，照照鏡子，你會發現你有多羞恥。」

伊曼紐爾基督教學校（Immanuel Christian School）禁止任何同性戀、跨性別學生就讀及教職員工任職，入校前必須承諾「純潔的個人生活」、認可「婚姻只有一個意義，即是一男一女的結合」，校方拒絕任何「違反聖經生活」的家庭，學生一旦違規可中斷就讀。

凱倫曾在伊曼紐爾基督教學校任職12年，現在再度回歸教授藝術半年，因此遭受挺同團體抨擊：「為何不選一間歡迎所有人的學校教書？」副總統彭斯力挺老婆：「我們習慣被批評了，但我必須告訴你，看到媒體攻擊基督教學校對我來說是很冒犯的。」

事實上，美國副總統彭斯、凱倫一向不支持同性戀，彭斯曾支持「可治療性向」的「同性戀療法」，過去擔任國會議員反對當時總統歐巴馬允許跨性別學生自由選擇衛浴的政策，更是第一位在反同遊說團體「家庭研究學會」（Family Research Counci）年會上發言的副總統。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

推薦閱讀

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

快訊／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空..宣布開放退票

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

慢2hr開唱..蕭敬騰沉重道歉！場外萬粉「最高品質靜候」感人

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

快訊／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空..宣布開放退票

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

慢2hr開唱..蕭敬騰沉重道歉！場外萬粉「最高品質靜候」感人

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Lady gaga, 女神卡卡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場
  2. 等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因
  3. 《青春有你》突停播李榮浩說話了！　網一看傻眼：你笑死我算了
  4. 陽岱鋼衝高雄看蕭敬騰！揭認識過程..東京巨蛋播《王妃2.0》超狂
  5. 女神卡卡怒嗆反同性戀：基督教不該歧視，每個人都要歡迎
  6. 雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬下場竟消失了　劇迷：超生氣
  7. 《模犯生》阿班10年前長這樣！　「整容級變化」網友全驚呆
  8. 離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎
  9. 《水行俠》找到對的策略　華納兄弟董事長：以後DC專注單一作品
  10. 張菲出席婚宴媒體包圍秒懂　招牌笑聲「我知道要問什麼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366