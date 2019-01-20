女神卡卡怒嗆反同性戀：基督教不該歧視，每個人都要歡迎

記者洪文／綜合報導

美國第二夫人凱倫（Karen Pence）回到基督教學校工作，由於該校禁止同性戀、跨性別學生就讀及教職員工任職，引發外界歧視爭議，但是副總統彭斯（Pence）力挺老婆。女神卡卡（Lady Gaga）19日在拉斯維加斯的表演上，唱到一半砲轟彭斯，「就我所知，基督教是沒有偏見的，每個人包括同性戀都該歡迎！」

▲女神卡卡力挺同志。（圖／達志影像／美聯社）



女神卡卡表示：「對於彭斯認為老婆在一間禁止LGBTQ的學校工作是可以的，你錯了！你是基督徒最差的代表！我是個基督教的女性，就我所知，基督教沒有任何偏見，每個人（包括同性戀、跨性別者、變性者）都是歡迎的。彭斯先生，照照鏡子，你會發現你有多羞恥。」

伊曼紐爾基督教學校（Immanuel Christian School）禁止任何同性戀、跨性別學生就讀及教職員工任職，入校前必須承諾「純潔的個人生活」、認可「婚姻只有一個意義，即是一男一女的結合」，校方拒絕任何「違反聖經生活」的家庭，學生一旦違規可中斷就讀。

凱倫曾在伊曼紐爾基督教學校任職12年，現在再度回歸教授藝術半年，因此遭受挺同團體抨擊：「為何不選一間歡迎所有人的學校教書？」副總統彭斯力挺老婆：「我們習慣被批評了，但我必須告訴你，看到媒體攻擊基督教學校對我來說是很冒犯的。」

事實上，美國副總統彭斯、凱倫一向不支持同性戀，彭斯曾支持「可治療性向」的「同性戀療法」，過去擔任國會議員反對當時總統歐巴馬允許跨性別學生自由選擇衛浴的政策，更是第一位在反同遊說團體「家庭研究學會」（Family Research Counci）年會上發言的副總統。