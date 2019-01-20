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朴敏英說溜嘴自爆行程：我下個月還會來　連日期都公開

記者吳孟庭／綜合報導

因韓劇《金秘書為何那樣》飾演金秘書而獲得喜愛的女演員朴敏英，今（20）晚在板橋舉辦粉絲見面會，被問到是否會一個人來台灣旅行，沒想到卻自爆行程，將在下個月過年後再度訪台，全場粉絲超驚喜。

▲▼朴敏英見面會。（圖／記者張一中攝）

▲朴敏英首次在台舉辦見面會。（圖／記者張一中攝）

粉絲提問朴敏英有沒有可能自己一個人來台灣旅行？她先是問「一個人這是重要的點嗎？」主持人便說她可以帶著愛犬來，但她回答，「因為狗狗太胖，超過了寵物搭機的體重限制，必須得坐貨艙來。」全場笑翻。

不過沒想到她接下來自爆行程，說「我下個月就會來耶」，原來是她將會有工作行程，自爆將在2月14號的西洋情人節就會再次來台，「在情人節帶給大家甜蜜的禮物。」意外公開自己的行程，朴敏英笑說，「我本來就是一個很會自己爆雷的個性」。

▲▼朴敏英見面會。（圖／記者張一中攝）

▲朴敏英開場帶來中文歌《學貓叫》。（圖／記者張一中攝）

朴敏英出道12年，第一次來台灣舉辦粉絲見面會，坦言「很想念台灣粉絲」，聽到粉絲歡呼聲不禁驚嘆「台灣的粉絲年齡層很廣，韓國的女粉絲比較多，但台灣的男粉絲比較多。」現場響起低音雄性吶喊。

另外關於爆雷，她則透露下一部作品將會跟《金秘書》類似，是一個浪漫喜劇片，「不過這次是我比較搞笑一點，飾演一位喜歡男歌手的粉絲的角色，以後應該會更了解粉絲們的心情。」

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朴敏英, 金秘書為何那樣, 日韓風

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