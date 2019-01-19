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詹姆斯麥艾維拍《異裂》24人格怎切換　揭露快速入戲秘訣

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑、主播簡立喆／紐約專訪報導

曾看過2016年《分裂》的觀眾們，一定對於男主角詹姆斯麥艾維在片中詮釋24種分裂人格轉換的精湛演技印象深刻。時隔2年，眾所期盼的續集《異裂》終於在台上映，男主角詹姆斯麥艾維接受《ETtoday星光好選喆》節目專訪，他大方透露如何讓自己快速切換人格，以及讓外型徹頭徹尾都成為「野獸」的秘訣。

▲▼詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲詹姆斯麥艾維《異裂》劇照。（圖／迪士尼提供）

在《分裂》中提及詹姆斯麥艾維所飾演的凱文由於小時候心理受創，長大逐漸發展出多重人格，每個人格各有不同個性、身份、性別，詮釋起來不容易，在《異裂》裡仍然得時時發揮專業演出，「其實有很多人幫忙找資料做準備，和一般演出程序一樣，只不過必須重複做24次。」，被問到如何在演出時迅速轉換人格，詹姆斯麥艾維認為關鍵撇步就是「用外在態度轉變內在心境」，他說：「我會先讓自己生理先進入狀態，盡快讓自己轉變姿態，心理狀態就能跟上，從頭到尾徹底進入另一種個性。」

另外詹姆斯麥艾維也表示自己從小就對口音超有興趣，「我從小看電視都聽不到什麼蘇格蘭口音，蘇格蘭很少自製電視節目或電影，所以常聽到的口音就有英國腔、愛爾蘭腔、美國腔、澳洲腔...」，出生於蘇格蘭的他，太習慣聽到各國口音，不知不覺練成了模仿不同各國口音的功夫，演出這個「野獸」凱文的角色，可說是讓他發揮的淋漓盡致。而健身有成的詹姆斯麥艾維在變身「野獸」的時候有沒有靠電腦特效加持讓自己看起來更加魁武？想知道《異裂》的幕後祕辛，請鎖定1月20日晚間八點首播之《星光好選喆》—「X教授」變身「叫獸」完整專訪，節目超連結：https://boba.ettoday.net/videonews/134124。《異裂》電影全台熱映中。

▼詹姆斯麥艾維在《異裂》裡有幾場迅速切換人格的戲碼讓人相當驚艷。（圖／迪士尼影業提供）

《異裂》電影劇照。（圖／迪士尼影業提供）

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關鍵字

異裂, 分裂, 詹姆斯麥艾維, X戰警, 星光好選喆

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