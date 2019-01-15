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贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕

娛樂中心／綜合報導

全台巡迴演出高達150場的熱門舞台劇《瘋狂電視台》，將在過年檔期以《瘋狂電視台瘋電影》進軍賀歲片市場，男主角歐漢聲睽違多年回歸大螢幕，與最強綠葉納豆、金鐘最佳男配劉冠廷同台飆戲，綜藝天王吳宗憲與其他重量級卡司也將在片中驚喜現身。

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》海報。（圖／電影本事提供）
▲《瘋狂電視台瘋電影》海報。（圖／全民大劇團提供）

《瘋狂電視台瘋電影》描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總（納豆飾），與流氓土豪David哥（顏正國飾）暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉（歐漢聲飾）在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比（劉冠廷飾）以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva （林明禎飾），三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員！？失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。

這部賀歲首選的《瘋狂電視台瘋電影》由金獎監製葉如芬、王偉忠聯手打造，劇場知名編導謝念祖執導，監製葉如芬說：「從一個熱鬧有趣的舞台劇要改編成電影，這是我沒做過的電影類型，所以很開心今天終於可以開拍。」，除了幕前幕後卡司陣容堅強外，更將邀請各方專業跨刀加持，對螢光幕後辛苦的電視圈人士致敬。

《瘋狂電視台瘋電影》將於2019年2月1日農曆春節全台上映。

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 ▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）


==== 參加活動！送你去看《瘋狂電視台瘋電影》特映====

 ◎活動時間：1/15(二)至1/19(六) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你期待哪位演員在片中的演出？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《瘋狂電視台瘋電影》特映券一組(2張)  
使用時間：1/24(四) 19:00
使用地點：喜滿客京華

◎得獎公布：1月19日（六）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於1月24日（四）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

瘋狂電視台, 納豆, 歐漢聲, 吳宗憲, 林明禎, 陳漢典, 劉冠廷

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