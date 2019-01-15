贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕

娛樂中心／綜合報導



全台巡迴演出高達150場的熱門舞台劇《瘋狂電視台》，將在過年檔期以《瘋狂電視台瘋電影》進軍賀歲片市場，男主角歐漢聲睽違多年回歸大螢幕，與最強綠葉納豆、金鐘最佳男配劉冠廷同台飆戲，綜藝天王吳宗憲與其他重量級卡司也將在片中驚喜現身。





▲《瘋狂電視台瘋電影》海報。（圖／全民大劇團提供）



《瘋狂電視台瘋電影》描述向來以利為出發的「瘋狂電視台」總經理羅總（納豆飾），與流氓土豪David哥（顏正國飾）暗中勾結，無所不用其極地搞垮電視台收視率後，再以賤價將電視台的經營權賣給David哥獲利。電視節目做一檔、倒一檔的製作人小葉（歐漢聲飾）在不知情的狀況下被羅總升任「瘋狂電視台」節目總監。對於做節目有無限熱情的小葉，和熱愛表演的好搭檔阿比（劉冠廷飾）以及來自馬來西亞有追星夢的少女Diva （林明禎飾），三人在完全沒有資金、沒有人力的情況下卻製作出各種瘋狂的節目，意外引起了收視熱潮與討論，眼看計劃即將失敗的羅總，這時竟下令將三人裁員！？失去人生舞台的三人，此時看到瘋狂電視台正在徵選「超級製作人」，以為有了再度重返電視台的機會，沒想到卻將面臨一場出乎意外的危機風暴。



這部賀歲首選的《瘋狂電視台瘋電影》由金獎監製葉如芬、王偉忠聯手打造，劇場知名編導謝念祖執導，監製葉如芬說：「從一個熱鬧有趣的舞台劇要改編成電影，這是我沒做過的電影類型，所以很開心今天終於可以開拍。」，除了幕前幕後卡司陣容堅強外，更將邀請各方專業跨刀加持，對螢光幕後辛苦的電視圈人士致敬。



《瘋狂電視台瘋電影》將於2019年2月1日農曆春節全台上映。





▲▼《瘋狂電視台瘋電影》劇照。（圖／華納兄弟提供）



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