當食死人必遵守8件事！　佛地魔召喚「要隨傳隨到」

▲佛地魔和他的追隨者食死人。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《哈利波特》的粉絲都知道，食死人是佛地魔的追隨者，宛如惡夢般的存在，他們相信純種的巫師應該要統治這個世界，很討厭麻瓜、混血巫師，折磨、殺掉那些和自己信念背馳而道的人，但要成為一個食死人，要遵守的規矩可是很多。

要有黑魔標記的刺青

食死人得要在手臂上刺青，象徵永遠的承諾，更代表是食死人的核心人物，是種榮譽，黑魔標記的圖樣是個骷髏頭的嘴巴吐出一條巨蛇。

▲黑魔標記刺青。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）



刺青灼痛代表佛地魔召喚

當食死人被佛地魔召喚時，黑魔標記刺青便會感到灼熱，此時得盡快和佛地魔會合。

永遠不要問問題

食死人從未被允許提問，總是彼此間竊竊私語，或回答佛地魔的問題，從沒有一刻可以提出問題，彷彿一這樣做，就會受到懲罰。

要懂得拋棄任何人

許多食死人都因為這原因被拋棄，他們和佛地魔一樣堅持「純種血緣」至上，所以要為此留下後路，避免沒有後代，但對於有孩子的父母來說可是相當困難，魯休斯馬份便曾因此陷入掙扎。

▲在天空的黑魔標記。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）



不可以玷污你的血液

為了維持純種巫師，不能夠和麻瓜和非純種的巫師通婚、繁衍後代，因此有了「神聖二十八姓」，皆為純血家族，哈利波特、妙麗的血統不純正，理所當然成為眼中釘。

要為此犧牲性命

食死人絕對不是個簡單安全的工作，他們是戰爭的核心份子，生命安全一直處於危險之中，對抗鳳凰會和魔法部，即使如此，他們還是得忠於佛地魔，因為比起外在威脅，佛地魔還是比較可怕。

跩哥馬份接到命令，要殺死鄧不利多，這對於一個6年級生來說根本不可能，但他知道他必須得做，要不在殺死鄧不利多過程中犧牲，要不就是被佛地魔殺死。

▲貝拉雷斯壯和馬份一家人。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）



不可以直呼「佛地魔」

大部份的食死人都稱佛地魔為「黑魔王」，直呼名諱很不尊重，外界也都只會說「那個人」，直呼佛地魔會把別人嚇得半死，不過對於心腹，他實際上不會太過在意。

完全遵從命令

最重要的，就是完全服從佛地魔的命令、無論他要你折磨人，殺人都得照做，他認為自己可以完全操控他人，如果有人不守規則，便會遭到折磨懲罰，甚至性命不保。

▲娜吉妮。（圖／《哈利波特》系列電影劇照）