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河正宇徵婚條件「這件事」最重要　李善均笑「誰敢嫁你」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《90分鐘末日倒數》兩位主角李善均（左）與河正宇（右）接受《ETtoday星光好選喆》節目網路獨家專訪。（記者劉亮亨、楊詩益攝影）

 主播簡立喆、記者陳品妤／專訪報導

由《與神同行》的河正宇、《我的大叔》李善均所主演的韓國開片票房冠軍《90分鐘末日倒數》，在兩位男主角和導演金秉祐親自來台灣宣傳的效應加持下，目前全台票房累積邁向4千萬，口碑持續發燒中。河正宇先前主演《與神同行》系列人氣暴漲，再加上《90分鐘末日倒數》票房告捷，以及接下來還有四部電影籌畫拍攝中，事業明明相當得意，河正宇卻透漏有點淡淡的憂傷，因為他「想婚，卻沒有對象」

▲▼ 90分鐘末日倒數, 河正宇,李善均 。（圖／記者周書羽攝）

▲河正宇和李善均因戲結緣，私底下也成了好朋友。（圖／記者周書羽攝）

「怎麼會這樣？為什麼我最近的電影都和女主角無緣？」河正宇俏皮的抱怨；自從2016年拍攝《下女的誘惑》之後，河正宇接演的電影幾乎都沒有感情戲，所接演的角色也都鮮少和女主角有感情發展，成了「女演員絕緣體」，再加上拍攝工作忙碌，根本無暇談感情；在與李善均合作《90分鐘末日倒數》時，常常聽李善均私下聊婚姻生活，讓河正宇越聽越羨慕。

「不過我講的都是婚姻生活有多苦耶！」李善均哈哈大笑的補充說道，「我都是講婚姻生活的壞話比較多，我就是愛碎碎念啦！」。

▲▼90分鐘末日倒數。（圖／yahoo）

▲《90分鐘末日倒數》劇照。（圖／華聯提供）

即使是抱怨，還是讓40歲的單身歐巴河正宇相當眼紅：「看到李善均小孩的照片，不管他跟我講的家庭生活是好是壞，當他聊到老婆小孩，有家庭這件事是讓我很羨慕的，希望我的真命天女趕快出現。」，強調並不是不婚主義，現在很想結婚的河正宇也透過《ETtoday星光好選喆》的鏡頭公布自己的徵婚條件：「我喜歡可愛的女生，不一定是外表要多可愛，重點是她的想法、行為等等是個可愛型的女生。」

不過李善均也開玩笑打槍說：「你想生四五個小孩怪不得討不到老婆，現在哪個女生會願意生這麼多小孩啊！」，河正宇聽完馬上改口：「那一兩個就好」，一番話逗樂專訪現場所有人。

▼《90分鐘末日倒數》完整報導。（每周日晚家八點首播之《星光好選喆》節目）

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關鍵字

90分鐘末日倒數, 與神同行, 我的大叔, 星光好選喆

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