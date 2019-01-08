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周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

記者盧薇淩／台北報導

23歲歌手周興哲將推出數位EP《終於了解自由》，7日舉辦聽歌會，去年他和大6歲三立主播趙岱新傳曖昧，也多次被媒體拍到，但總是不願承認，昨晚他終於大方公開戀情，表示現在「是幸福快樂的狀態」，兩人從去年3月開始正式交往，周興哲說起女友，嘴甜說：「她是我遇過最單純的女生，easy going（隨和）、好相處，她很有氣質，在發亮」。

▲周興哲和趙岱新先前才被拍到零遮掩私下約會。（圖／翻攝自周興哲、趙岱新IG）

▲周興哲認愛三立女主播。（圖／翻攝臉書、IG）

周興哲提到相識過程，他表示一見面就蠻喜歡趙岱新，主動約她吃飯，受訪時更放閃說幾小時前才對女友說「我愛妳」，專輯中《至少我還記得》兩人都非常喜歡，寫歌時女友在一旁相伴，創作時也會詢問女友意見，「她說不好聽我會生氣，但我會改」。

先前兩人和好友去日本滑雪，周興哲和男性友人碰到暴風雪受困山上，當時他心中只想跟山下的女友見面，女友也在山下想著「好想快點看到你」，兩人相見後，甜蜜擁抱取暖，周興哲甜蜜說：「抱著她說I miss you（我想你）」。

周興哲追求三立女主播趙岱新。（圖／翻攝自周興哲臉書、趙岱新IG）

▲周興哲最甜讚女友「在發亮」。（圖／翻攝臉書、IG）

周興哲和趙岱新7月剛被拍到小倆口一起用餐，還單獨一起逛超市，最後周開著自己價值308萬元的紅頂保時捷，載對方到三立電視台上班。兩人也曾被拍到一起現身信義區百貨公司，穿著打扮並沒有做太多的喬裝，幾乎零遮掩地逛街，互動相當自然，從美食街到家具店，一路有說有笑，他也不時地搭肩、碰腰，相處如熱戀中的情侶。而約會結束後，他開著紅頂保時捷，將女方送回內湖住處，兩人還在車上停留了好一陣子，女生才依依不捨地下車回家。

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