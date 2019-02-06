男星收到催繳通知哭了　沈玉琳得知後「這麼做」超暖心

記者許逸群／台北報導

37歲的藝人大愷（吳長愷）從《超級模王大道》走紅，因模仿洪金寶一角讓他跑遍各大節目，商演與尾牙也從來沒少過，在最紅時期，月收入更達近百萬。不過他在2018年離開經紀公司，決定要做些自己真正喜歡的東西，開始投入影片製作，不過卻讓他突然發現，戶頭已經沒錢了。

▲大愷在2018年決心做出改變。（圖／取自大愷臉書）

大愷在電視節目中扮演綠葉的搞笑角色，幾乎各大節目都跑了好幾輪。從2018年起，因家人生病的緣故，讓他發覺有些事再不做恐就沒機會，毅然地離開了伊林娛樂這個遮風擋雨的大家庭，決心好好地來將喜愛的表演與幕後工作結合，自己當起了YouTuber。

不過當他太專注在於影片製作的過程中，某日突然收到了銀行寄來的催繳通知單，原來他預先存著要付房貸的錢已耗盡，去領錢時才得知自己戶頭剩不到5萬元。他坦言，曾一度獨自在家裡喝悶酒，沒想到默默地就流下淚來，不確定自己想完成的夢想能否堅持到底。

▲沈玉琳在尾牙場中帶上大愷一起演出。（圖／資料照／記者張一中攝）

從入行以來沒遇過經濟困難的他，首次面臨跟錢有關的問題，而且還是在農曆年前夕，這年關勢必將是一大挑戰。所幸，大愷在圈內人緣佳，有「尾牙王」稱號的沈玉琳，因一次閒聊下得知大愷的情形後，主動邀約大愷與他一同接尾牙活動，且是從他個人的酬勞另挪一份出來，大愷相當感動。

▲大愷在圈內人緣相當不錯。（圖／取自大愷臉書）

大愷在2012年參加《超級模王大道》奪得第四名，在這之前他擔任過幕後工作人員，也當過董至成的助理，他在決定改變的時候也曾向亦師亦友的董至成告知，董至成則給予勉勵：「天將降大任於斯人也，希望他能夠做好份內的事，也帶給家人正面的能量。」

▲大愷積極減肥，飲食相當養身。（圖／取自大愷臉書）

大愷在這陣子以自身減肥為主做影片，靠著健康飲食與運動，在年前已將破百的體重減了10公斤以上，雖然離目標還有些距離，不過他的氣色已明顯變好，也希望能夠展現自己全新的一面。