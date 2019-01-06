《三生三世》阿離長大了！超萌2親妹曝光　「日常寵妹舉動」暖炸

記者李湘文／綜合報導

還記得《三生三世十里桃花》中超可愛的「糯米糰子」阿離嗎？飾演這個角色的小童星張藝瀚，當年才6歲，就以天真可愛的模樣狂圈許多阿姨粉。他現在已經8歲，不只長高了，也成熟不少，除了偶爾繼續接演藝工作，平時就在家陪2個妹妹玩，還會在微博分享兄妹相處日常，可說是寵妹狂魔！

▲▼《三生三世》可愛的小阿離，如今已是大男孩了。（圖／翻攝自微博／HummeREX張藝瀚）

張藝瀚擁有自己的微博帳號，時常跟粉絲分享日常生活，其中也包括許多家庭出遊、陪妹妹玩的紀錄。他雖然才8歲，已經很有小哥哥的姿態，總是帶著2個小妹妹一起玩玩具、做手工藝，下課手牽手回家，也會PO她們穿公主裝、表演服的可愛照片，積極向微博粉絲炫耀，甚至連大頭照都用兄妹合照。

▲張藝瀚有2個可愛的妹妹。（圖／翻攝自微博／HummeREX張藝瀚）

看到這些照片，網友們都笑說「原來你是妹控」、「就是寵妹狂魔沒錯了」、「妹妹是一種能讓哥哥變暖男的生物」、「真羨慕你妹妹」。而從張藝瀚近期的照片看來，他也在不知不覺間長大許多，個子抽高，原本肉肉的臉蛋也消了下去，已不再是糯米糰子，令粉絲感慨「真的是大哥哥了」。

▲張藝瀚是個寵妹狂魔。（圖／翻攝自微博／HummeREX張藝瀚）