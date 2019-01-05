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金唱片音源大賞得主出爐！iKON坐最後一排被叫到全傻了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎音源部門今（5）晚舉辦頒獎典禮，包含BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE等夯團都有出席表演，最後由重量級演員黃晸玟宣布當晚最大獎「大賞」的得主，由iKON《LOVE SCENARIO》奪下，7人得知全傻了，創作人也是隊長B.I.甚至致詞一度說不出話來。

▲2019金唱片音源大賞由iKON獲得。（圖／翻攝自JTBC）

▲2019金唱片宣布音源大賞由iKON獲得，團員坐最後一排反應不可置信。（圖／翻攝自JTBC）

金唱片今晚頒發的是音源大賞，選出去年數位音源表現最優秀的歌手與作品，不過跌破現場粉絲眼鏡，不是坐在第一排的防彈少年團或Wanna One得獎，iKON被安排在最後一排，卻在意料之外獲獎，7人全部嘴巴張大、一臉傻住的表情，十分不敢置信。

▲2019金唱片音源大賞由iKON獲得。（圖／翻攝自JTBC）

▲iKON隊長B.I.緊張致詞。（圖／翻攝自JTBC）

隊長兼創作人B.I.一上台對頒獎人黃晸玟90度彎腰鞠躬，首先就是感謝歌迷（iKONIC），表示如果不是因為粉絲，也不可能得這個獎。然而由於太意外，他腦袋一片空白，甚至把手上講座遞給成員，「因為太重了，讓我更沒辦法思考要講什麼！」

▲2019金唱片音源大賞由iKON獲得。（圖／翻攝自JTBC）

▲B.I.（左三）一度緊張到說不出話來，交給成員們致詞。（圖／翻攝自JTBC）

事實上這是iKON第一次獲得金唱片音源大賞，意義重大，也是繼去年MMA（Melon Music Awards）獲得最佳年度歌曲後，第二次拿到具有象徵意義的大獎。《LOVE SCENARIO》去年風靡全韓，連小學生都會唱，Gaon Chart也公布，這是去年唯一一首線上串流超過1億次、下載次數超過250萬次的偶像男團歌曲。

KPOP粉絲得知大獎得主有人傻眼、有人祝福，「這首歌音源成績真的很強，也該是他們得了吧」、「金唱片真的很有GUTS，台下都是防彈粉絲」、「明天唱片大賞得主應該就是另外一團了」等等引起話題。此外今年度音源本賞得主包含BIGBANG、BTS、TWICE、iKON、BLACKPINK、MAMAMOO、MOMOLAND、臉紅的思春期、金請夏、Roy Kim，明天將繼續頒發實體唱片部門大獎。

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iKON, 金唱片, 日韓風

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