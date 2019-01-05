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JENNIE台上「SOLO」！BLACKPINK 3成員一個小動作應援超暖

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎音源部門今（5）晚舉辦頒獎典禮，由GFRIEND、MAMAMOO、BLACKPINK的成員與女歌手金請夏帶來經典表演，JENNIE演唱她個人發行歌曲《SOLO》，還表演一段獨舞，3位BLACKPINK成員被捕捉到在歌手席為她加油，展現姊妹情。

▲JENNIE台上「SOLO」！BLACKPINK 3成員一個小動作應援超暖。（圖／翻攝自JTBC）

▲JENNIE台上表演《SOLO》。（圖／翻攝自JTBC）

首先由GFRIEND Sowon表演善美招牌手槍舞《Gashina》，展現有別於團體時的性感面貌，尤其在副歌時要瞬間變臉的表演，從可愛突然變成魅惑表情，與男舞者親密的肢體接觸讓人看了噴鼻血。

▲GFRIEND Sowon、金請夏、MAMAMOO華莎在2019金唱片表演。（圖／翻攝自JTBC）▲GFRIEND Sowon、金請夏、MAMAMOO華莎在2019金唱片表演。（圖／翻攝自JTBC）▲GFRIEND Sowon、金請夏、MAMAMOO華莎在2019金唱片表演。（圖／翻攝自JTBC）

▲GFRIEND Sowon、金請夏、MAMAMOO華莎在2019金唱片帶來精采演出。（圖／翻攝自JTBC）

接著請夏唱著她在《Produce 101》當時表演過的歌曲《Bang Bang》，不但舞蹈激烈，她還可以全程開全麥真唱，實力不在話下。MAMAMOO的華沙則接續表演，身穿金黃色連身褲裝，身材曲線畢露，接著還演唱她與LOCO話題曲《別給我》，改編成動感舞蹈版，讓觀眾看得血脈噴張。

▲JENNIE台上「SOLO」！BLACKPINK 3成員一個小動作應援超暖。（圖／翻攝自JTBC）

▲JENNIE台上表演，BLACKPINK 3成員都為她應援。（圖／翻攝自JTBC）

最後則是JENNIE的個人舞台，先表演一段獨舞，接著演唱個人歌曲《SOLO》，在唱到副歌「閃耀的我的SOLO」，有著招牌的轉手指手勢，鏡頭拍到3位BLACKPINK成員坐在歌手席，都舉起手來跳著轉手指的舞蹈，幫隊友應援，尤其Jisoo還舉得特別高，在JENNIE爆出戀愛緋聞後，成員的互動也讓粉絲感到非常溫暖。

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BLACKPINK, Jennie, 金唱片, 日韓風

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