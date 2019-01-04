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人為什麼吃人？Netflix韓劇《李屍朝鮮》活人驚悚互啃

圖文／鏡週刊

Netflix首部韓國自製原創影集《李屍朝鮮》2日發布「飢餓」版預告，一開場棺木掀蓋驚見死屍，已經揭開恐怖伏筆，接下來不到一分鐘的畫面更出現活屍群起攻擊活人、追逐啃食等許多驚悚影像。《李屍朝鮮》以15、16世紀的朝鮮王朝為故事背景，全國饑荒讓人民吃不飽，演變成飢餓的百姓和永遠吃不飽的活屍展開生存大戰。

男主角朱智勛在訪談中說道：「活屍可怕，但人性的飢渴更可怕！」在片中以反派出場的柳承龍更強調自己的角色：「我是一個非常渴望權力的人。」也有網友說：「《李屍朝鮮》活屍出籠，就像《屍速列車》場景搬至16世紀，加上朝鮮王朝風雲變色的權力鬥爭，讓吃人的恐怖再升級到人性的可怕！」

朱智勳飾演皇太子將解救王朝子民。（NETFLIX提供）
活屍堆疊成人堆，互相啃食的場景非常驚悚。（NETFLIX提供）

由《失控隧道》導演金成勳與《信號》的韓國人氣劇作家金恩熙聯手合作的《李屍朝鮮》，集結金牌卡司朱智勛、柳承龍、裴斗娜領銜主演，故事設定在16世紀朝鮮王朝，劇組精心打造一比一仿古建築實景，大至華麗宮廷、鄉野村落，小至陰森地窖，詭譎的古風場景讓恐怖活屍的驚悚感大幅提升。

上百名活屍從四面八方湧現，甚至還能堆疊往上攀爬將躲在高處的村民生吞活吃，而裴斗娜崩潰大喊：「人為什麼要吃人？」更讓所有影迷毛骨悚然，也為《李屍朝鮮》帶出驚悚懸念。《李屍朝鮮》1月25日將在Netflix平台播映。

 


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