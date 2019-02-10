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大小螢幕通吃！8女星「藝人→YouTuber」素顏、吃放沒在怕

記者方良鈺／綜合報導

「YouTuber」可以說是這1、2年來最夯的職業，漸漸也越來越多女星轉戰到網路，透過拍攝美妝、生活Vlog、談話分享等等影片，展現自己離開電視後的另一面，也滿足網友喜歡一窺明星「真實模樣」的心理。

在台灣娛樂圈中，比較有代表性的「女星YouTuber」有解婕翎、趙小僑、歐陽娜娜。當中，因為解婕翎原本就是從展場出身，也主持過電玩節目，所以對電競領域相當熟悉，因此她的頻道除了常見的Vlog，還多了遊戲實況以及3C開箱類的影片，吸引到的觀眾自然更加廣泛，頻道目前已經超過30萬人訂閱。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲解婕翎都會有一段招牌開場問候。（圖／翻攝自YouTube／解婕翎）

趙小僑則是在2018年4月上傳第一支影片，拍攝的內容多半是跟自己的老公小孩、圈內其他藝人朋友一起互動的生活Vlog，或是美食、美妝、旅遊紀錄，且上片率高，幾乎每個禮拜都有更新。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲趙小僑的頻道風格很生活化。（圖／翻攝自YouTube／女人說趙小僑）

歐陽娜娜的頻道類型則和趙小僑相似，多是比較偏女性族群的美妝類，以及在美國留學的生活紀錄，目前已有將近30萬人訂閱。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲歐陽娜娜拍片記錄美國留學生活。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

而在競爭力強大的南韓演藝圈中，也有許多女偶像轉往YouTube，像是f(x)成員Luna，可以說是非常早加入網路戰場的「前輩」，她在2016年開始發片，截至目前頻道已經有累積超過100部影片，有彩妝介紹、旅遊Vlog、公司練習室幕後直擊等等，內容相當多元。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲Luna拍影片公開自己2018年參加萬聖趴的造型。（圖／翻攝自YouTube／Luna's Alphabet루나의 알파벳）

另外，同屬f(x)的Amber也有經營頻道，且已超過百萬人訂閱，內容大多是跟朋友一起玩樂的生活Vlog或音樂cover，而當中最著名的一支就是她以「我的胸在哪？」為名，用搞笑方式回應網友攻擊她中性外表的惡評。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲Amber影片中大多講英文。（圖／翻攝自YouTube／Amber Liu）

2NE1成員DARA在2017年也創立了自己的YouTube頻道，她的影片內容經常與演藝工作有關，例如到海外演唱會時就拍旅遊的吃喝玩樂、上通告的話就拍幕後花絮等等，所以她的影片中經常可以看到其他明星「客串」，而頻道現在已經有超過40萬人訂閱。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲BIGBANG太陽客串DARA的Vlog。（圖／翻攝自YouTube／DARA TV）

Apink普美則在2018年4月才開設個人頻道，除了吃放、生活Vlog，還有教大家明星的化妝術、減肥法，她也在影片中親切表示「會盡量回覆留言」，短短不到一年就有超過50萬人訂閱。

 ▲Apink普美大嗑雞排。（圖／翻攝自YouTube／뽐뽐뽐）

▲Apink普美大嗑雞排。（圖／翻攝自YouTube／뽐뽐뽐）

提到明星YouTuber，最後不能不提的還有南韓雙人團體「樂童音樂家」中的妹妹秀賢，當時本想趁著哥哥燦赫去當兵時自己SOLO，不過她開了自己的頻道後便在第一支影片中透露，其實當美妝YouTuber一直都是她的第二夢想，後來就經常分享美妝、仿妝、音樂等等影片，目前追蹤她的人數已有將近百萬之多。

▲女星轉戰當YouTuber。（圖／翻攝自YouTube）

▲秀賢的第二夢想就是當美妝YouTuber。（圖／翻攝自YouTube／Mochipeach）

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關鍵字

YouTuber, 解婕翎, 趙小僑, 歐陽娜娜, Luna, Amber, DARA, 普美, 樂童音樂家

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