陳昇放話2020選總統！　親回應了：我應該要去造反一下

記者盧薇淩／台北報導

陳昇第25個跨年「華人公寓」演唱會，31日舉行到第二場，開唱前仍游泳，保持好體力，超過45首曲目熱唱，演出近6小時。他30日在演唱會上放話要選2020年總統，31日開唱前被問及此事，他馬上笑回：「這種敏感話題就不要聊了，當然是好玩的，誰要頭壞掉，我好好的幹嘛去搞政治，我只是說昨天有藝術家、金主、精神科醫師、革命先烈，感覺上我應該要去造反一下，趣味而已啦。」

▲文夏擔任陳昇跨年演唱會嘉賓。（圖／記者張一中攝）

60歲陳昇開唱前仍游泳，保持好體力，笑說今晚要唱到爽，上台前他帶著特別嘉賓、高齡90歲的文夏接受訪問，一出場文夏就直喊緊張，被問唱到午夜會「睏去（睡著）」嗎？文夏馬上說會，一旁陳昇則笑說：「你要倒數54321欸！」接著又說：「不會啦，他會坐在後台慢慢喝」。

▲陳昇舉行跨年演唱會。（圖／記者張一中攝）

一直以來和文夏就是忘年之交，陳昇說：「在大樹底下，我們都是小幼苗，自己變成樹的時候，就要擋風遮雨，如果旁邊有棵大樹，我就不用擋風遮雨了，就可以很安然地在他（文夏）旁邊，因為做大哥的都要擋子彈，子彈給他擋就好。」他也笑說昨天唱完，回家睡得跟死豬一樣，睡了8小時趕快起床，「再睡精神會太好，太嗨會累到大家，唱起來會沒完沒了，一直超時超時，所以起床就直奔游泳池去了」。

今年的舞台設計以一棵大樹為主題，象徵代表著連續25年的跨年開唱，如同大樹般的持續的開枝，永遠熱唱下去，演唱會「不插電」單元，陳昇在舞台上還搬出自己用了30年的黑膠唱盤，播放著慶賀入行30週年推出的一系列黑膠。

▲陳昇在台北舉行跨年演唱會。（圖／記者張一中攝）