蕭敬騰笑認「干擾度高」要黃于齊PK選手先「刪去法」　

記者林彥君／台北報導



《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。黃于齊接受被PK，蕭敬騰忍不住對許莉潔喊話要她出來PK，蕭敬騰自認干擾度高，建議黃于齊選擇選手要有志氣。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲黃于齊和贊薇。（圖／ETtoday）

蕭敬騰對黃于齊說台上6人，認為其中3人適合PK，「不能大欺小，要選同一個層次的人，不然妳欺負人，至少張力要差不多，妳自己選，不要讓我失望。」讓哈林笑說，有影響選舉感覺。最後黃于齊選擇贊薇，但贊薇是蕭敬騰名單中的第4，不在預想3人中。

▲黃于齊。（圖／ETtoday）

黃于齊以《空頭支票》對上贊薇《最好的我》，蕭敬騰認為黃于齊選擇這首歌不像平時的她「有點嚇到我」，哈林認為贊薇在演唱時起承轉合處理得好，所以票投贊薇，最後三位導師一致選擇贊薇，黃于齊落入失敗待定區。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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