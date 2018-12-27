王宇婕變胖「泳裝戲」被砍　李燕傳訊警告：要自愛！

記者李欣容／綜合報導

李燕在《炮仔聲》中搭擋陳冠霖，脫離傻白甜角色，首集就和飾演負心漢的李沛旭分手。而飾演富家女的王宇婕，早在一開始就料到自己會是個被黑的角色，自爆最近變胖，李燕還會傳渡邊直美的照片給她，提醒她自愛！

▲李燕（右）、陳冠霖第一集就有床戲。（圖／三立提供）

李燕、曾莞婷和陳冠霖之間的三角戀，引發雙方粉絲叫囂，而陳冠霖高EQ答：「觀眾討論度高才會有收視啦！」而李燕這次角色脫離了傻白甜，每部戲都努力找到自己的變化點，首集她和李沛旭分手，委屈地躲在陳冠霖車上，李燕說這段戲很好哭，也哭得讓觀眾心疼。

▲王宇婕（左）變胖，李燕傳訊息體醒她。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕 Margaret Wang／李小燕正面思考團）

針對兩派觀眾互鬥要看陳冠霖表態最喜歡誰，李燕不時地會開玩笑跟陳冠霖說：「你快去找你的女神啦！」而飾演富家女的王宇婕首集就卡在陳志強與吳婉君之間，她早預測到自己是第一位被黑的角色。

其中一場落水被陳志強救起的戲，王宇婕爆料，原先設定是穿泳裝，自嘲：「可能因為最近太胖，編劇臨時改劇本。」李燕更說王宇婕最近沒節制，為了讓她有自覺，就算很忙也會傳訊息提醒她別亂吃。

▲林在培（下排左3）。（圖／三立提供）

資深演員林在培也表示，這次演吳爸爸很過癮，其中他拿出存摺給女兒男友買房的橋段羨煞好多人，直呼要去哪找這種岳父。林在培笑說天下父母心，不論買房或是做小生意，只要為了兒女好，很多父母都會這樣做的。