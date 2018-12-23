秀英離開SM首度發行自創曲！鄭敬淏低調10字推文閃爆網友

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團少女時代出身的秀英，離開老東家後首度以個人歌手方式回歸樂壇，發行單曲《Winter Breath》，交往6年男友鄭敬淏也力挺，在IG發文顯示正在聽女友新歌之外，還假裝發現新大陸一般寫下「是新人嗎？歌好好聽」，和演員好友一搭一唱演不熟，笑翻粉絲。

▲秀英離開SM首度發行自創曲，鄭敬淏力挺。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）

秀英發行個人第一首solo單曲《겨울숨 (Winter Breath)》，從作詞到作曲都親力親為，雖然不是她首度參與創作，但這首歌是她離開SM娛樂後發行的第一首新歌，對她來說肯定別具意義，昔日同袍少女時代的孝淵也在IG上發文支持。

為了挺女友，鄭敬淏在IG發文顯示正在聽對方的新歌，還一副不熟的樣子用韓文10字寫「是新人嗎？歌曲很好聽欸（신인인가？노래 되게좋네）」，接著鄭敬淏好兄弟、同時也是演員尹賢旻也來配合演出，留言寫「真的耶、很棒欸！是新人嗎？歌詞也很好欸」，讓網友不禁羨慕秀英，「你們好甜喔」、「快點結婚吧」、「有默默支持的男友真的好sweet」。

▲鄭敬淏低調10字推文，卻閃爆網友。（圖／翻攝自鄭敬淏IG）

事實上日前秀英找來少女時代徐玄開直播，分享最近即將演出的戲劇與歌唱作品，鄭敬淏也在當天加入直播觀看，相當稱職地在留言區互動，為她宣傳「電視劇何時播？」下一句吃醋地反問：「有吻戲嗎？」接著，他又像粉絲般表示：「我這禮拜要去看牙科，可以幫我加油嗎？」宛如狂粉不斷洗版，逗笑大批網友。