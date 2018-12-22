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蔡依林寫詞卡關找阿信救援！笑喊「我的網戀」再揭被已讀不回

記者盧薇淩／台北報導

天后「Jolin」蔡依林即將推出睽違4年的大碟《Ugly Beauty》，21日晚間舉行聽歌會，邀請音樂圈DJ及媒體搶先聽。聽歌會上分享了6首新歌，其中不乏剛曝光的首波主打《怪美的》，另一首《玫瑰少年》靈感來自於葉永鋕的故事，歌詞由蔡依林及五月天阿信共同創作，蔡依林說：「我發覺我詞彙短缺，請出我的『網戀之友』阿信幫我寫，看完很感動。」

▲▼蔡依林和阿信合作寫詞 。（圖／記者黃克翔攝、翻攝臉書）

▲蔡依林和阿信合作寫詞 。（圖／記者黃克翔攝、翻攝臉書）

蔡依林提到起初寫完《玫瑰少年》歌詞，有感詞彙匱乏而求援阿信，她說：「他幫我改了滿多的，我只給她一個粗略，但這抬頭太重要了，希望有一個更好的形容。」兩人在合作時沒有意見相佐時，蔡依林笑說：「就是我講的..已讀不回！」不過她也稱讚阿信及青峰都是非常聰明的創作人，「我是完全沒有任何需要跟他們爭執的。」

▲▼蔡依林新專輯聽歌會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡依林和阿信共同創作《玫瑰少年》。（圖／記者黃克翔攝）

笑虧自己與阿信的緋聞，蔡依林說兩人是「網戀之友」，私下討論過此事？她說：「沒有耶，因為滿荒唐的。我沒有辦法控制大家（粉絲）的幻想。」《玫瑰少年》帶領聽者學習愛自己的身體，蔡依林也說：「我曾經忘記重視身體直覺，我只會看哪裡水腫、哪裡胖了、黑了，一直挑自己毛病。玫瑰少年激發我蠻多，提醒我們要尊重任何人的身體，包括你自己。」看完阿信寫的精闢歌詞，她對他說：「看了你的詞，我像是文盲，聽了很想哭，寫的非常感動。」也希望藉由音樂，弭平社會上對於性別、年齡、種族、長相等歧視，「我想讓愛傳遞出去。」

▲▼蔡依林新專輯聽歌會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡依林看到阿信的詞非常感動。（圖／記者黃克翔攝）

至於專輯裡的甜蜜情歌《腦公》，靈感來自於看韓劇、愛情電影時，「總想把臉貼上去、把女主角推開」的想法，被問及是否期待另一半出現？蔡依林坦言仍會期待，但不會覺得一個人時很孤單，「能跟自己好好相處是種幸福。」也考慮為該曲編個「腦公舞」；先前迷戀孔劉當作「腦公」，現在看到新腦公出現嗎？蔡依林說：「最近工作太忙，沒有看劇，最近沒有腦公！」一講完全場笑翻。

▲▼蔡依林新專輯聽歌會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡依林笑說最近沒老公。（圖／記者黃克翔攝）

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