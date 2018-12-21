女高中生：巨石強森，當我畢業舞會舞伴！　「本尊真的到學校」全校超羨慕她

記者洪文／綜合報導

畢業舞會是美國校園最重要的成長回憶，一名平凡的女高中生凱蒂可森堡自拍影片PO上網路，「嗨巨石，我想邀請你當我畢業舞會的舞伴，我是世上最忠實的巨石強森鐵粉。」沒想到巨石強森本尊真的出現在學校的廣播系統，謝謝她的邀約，也給了超棒的回覆，讓全校同學都超羨慕她。

▲女高中生自拍影片，邀請巨石強森當畢業舞會舞伴。（圖／翻攝自Katie推特）



凱蒂可森堡打扮成巨石強森的造型自拍影片，影片開頭直接進入正題：「嗨巨石，我想邀請你當我畢業舞會的舞伴。」附上舞會的時間、地點。她自稱是世界上最忠實的巨石強森粉絲，愛他的每一部電影，甚至在萬聖節打扮成他，還有一堆周邊商品，最後舉起大字報說：「想跟我嗨翻舞會嗎？」

影片一出，大概很多同學覺得不可能收到回音，沒想到一天下午，學校廣播系統響起，居然出現巨石強森的聲音，讓凱蒂可森堡驚訝地摀住嘴巴。巨石強森說：「我想跟一位很特別的女同學說，你可能覺得很害羞，但我很想告訴你，謝謝你用這麼酷又有趣的方式邀我參加畢業舞會。」

▲巨石強森真的到學校廣播系統，親自回覆，超棒的回應，讓全校同學超羨慕她。（圖／翻攝自Stillwater Area High School臉書）



巨石強森因赴夏威夷演出新片，無法赴約參加舞會，但他話鋒一轉又說：「不過凱蒂，我們現在是麻吉了，我很欣賞你，因為妳很棒！我準備了驚喜給妳！」他包下電影院一整廳給凱蒂，可以邀請任何親友看他的電影，同學甚至只要報備都可以「公然翹課」去看，「爆米花汽水無限享用，我買單，好好玩！」

最後巨石強森又溫暖說：「我希望有個紳士可以邀你去舞會，不過沒有男伴也沒關係，跟好姐妹去一樣可以很開心！」讓凱蒂與同學聽了都開心笑了。雖然巨石強森沒辦法親自赴約，不過他超有誠意的回應，讓全校同學都羨慕死了。