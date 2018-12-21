ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女高中生：巨石強森，當我畢業舞會舞伴！　「本尊真的到學校」全校超羨慕她

記者洪文／綜合報導

畢業舞會是美國校園最重要的成長回憶，一名平凡的女高中生凱蒂可森堡自拍影片PO上網路，「嗨巨石，我想邀請你當我畢業舞會的舞伴，我是世上最忠實的巨石強森鐵粉。」沒想到巨石強森本尊真的出現在學校的廣播系統，謝謝她的邀約，也給了超棒的回覆，讓全校同學都超羨慕她。

▲▼女高中生：巨石強森，當我畢業舞會舞伴！　「本尊真的到學校」全校超羨慕她。（圖／翻攝自Katie推特、翻攝自Stillwater Area High School臉書）

▲女高中生自拍影片，邀請巨石強森當畢業舞會舞伴。（圖／翻攝自Katie推特）

凱蒂可森堡打扮成巨石強森的造型自拍影片，影片開頭直接進入正題：「嗨巨石，我想邀請你當我畢業舞會的舞伴。」附上舞會的時間、地點。她自稱是世界上最忠實的巨石強森粉絲，愛他的每一部電影，甚至在萬聖節打扮成他，還有一堆周邊商品，最後舉起大字報說：「想跟我嗨翻舞會嗎？」

影片一出，大概很多同學覺得不可能收到回音，沒想到一天下午，學校廣播系統響起，居然出現巨石強森的聲音，讓凱蒂可森堡驚訝地摀住嘴巴。巨石強森說：「我想跟一位很特別的女同學說，你可能覺得很害羞，但我很想告訴你，謝謝你用這麼酷又有趣的方式邀我參加畢業舞會。」

▲▼女高中生：巨石強森，當我畢業舞會舞伴！　「本尊真的到學校」全校超羨慕她。（圖／翻攝自Katie推特、翻攝自Stillwater Area High School臉書）

▲巨石強森真的到學校廣播系統，親自回覆，超棒的回應，讓全校同學超羨慕她。（圖／翻攝自Stillwater Area High School臉書）

巨石強森因赴夏威夷演出新片，無法赴約參加舞會，但他話鋒一轉又說：「不過凱蒂，我們現在是麻吉了，我很欣賞你，因為妳很棒！我準備了驚喜給妳！」他包下電影院一整廳給凱蒂，可以邀請任何親友看他的電影，同學甚至只要報備都可以「公然翹課」去看，「爆米花汽水無限享用，我買單，好好玩！」

最後巨石強森又溫暖說：「我希望有個紳士可以邀你去舞會，不過沒有男伴也沒關係，跟好姐妹去一樣可以很開心！」讓凱蒂與同學聽了都開心笑了。雖然巨石強森沒辦法親自赴約，不過他超有誠意的回應，讓全校同學都羨慕死了。

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

巨石強森

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　
  2. 吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友
  3. 王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X
  4. 賈乃亮深夜帶2女回家！　分居李小璐…夫妻全年0同框
  5. 《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜
  6. 林宥嘉超暖給選手建議　讓蕭敬騰融化告白：好愛你喔！
  7. 10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸
  8. 王力宏人生首座影帝！澳門電影節開心致謝：媽，我拿獎了
  9. 陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸
  10. 特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366