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饒舌歌手掀嘻哈圈大戰突遭槍殺！　隔6月對手也遇槍擊亡

記者傅家妤／綜合報導

歐美嘻哈文化已經盛行多年，每位饒舌歌手都有各自不同的風格，但他們經常都會以Diss其他的歌手作為歌曲中的元素，因此比起其他的音樂類型，饒舌圈中的歌手相對地更容易發生衝突，嘻哈圈就發生過不少BEEF事件，在嘻哈文化中「BEEF」的意思就是指饒舌歌手之間的過節和矛盾，當他們互看不順眼時就會寫歌嗆聲，但也有一些歌手因為氣不過而發生肢體衝突，以下我們就來列舉出歐美嘻哈圈中最著名的3對死對頭。

2Pac VS. Biggie

兩人的恩怨可以說是美國嘻哈圈史上最著名的BEEF大戰，在一開始兩人其實是非常要好的兄弟，而2Pac成名的時間比Biggie早，當時他還非常努力的想要拉對方一把，在Biggie的說唱事業稍有起色時，兩人的關係更為緊密，然而就在1994年兩人的關係發生了重大變化。

▲▼ 2Pac、 Biggie 。（圖／翻摄自IG／2Pac、 Biggie）

▲2Pac、 Biggie原本感情非常好，之後卻因為一場槍擊案反目成仇。（圖／翻摄自IG／2Pac、Biggie）

2Pac在紐約時代廣場的 Quad Recording Studios 錄音室中，遭到一群不知名人士連開數槍並且搶奪財物，當時他向在樓上錄音的Biggie求救，但對方卻以一種不可置信及充滿罪惡的眼神看著他，之後2Pac回憶起此事，稱當時那幾位開槍歹徒的裝扮與Biggie家鄉的所流行的打扮相似，因此認定是對方策劃的槍殺，之後他還寫了一首史上最經典的開Diss 歌曲《 Hit'em Up 》 ，聲稱自己讓Biggie戴了綠帽，搞上了對方的老婆，還揚言會殺死對方團隊中的每一個成員，把東岸所有知名說唱歌手都侮辱了一遍，引發了美國東岸與西岸嘻哈界的大戰。

▲▼ 2Pac、 Biggie 。（圖／翻摄自IG／2Pac、 Biggie）

▲2Pac雖然已經逝世，但公司依舊為他辦理、經營社群網站。（圖／翻攝自IG／2Pac）

最讓人震驚的是，2Pac在1996年9月被槍擊身亡，在隔年3月Biggie也遭到了不明搶手襲擊逝世，兩人的死留下了重重謎團，恩怨也多次被翻拍成電影。

五角（50 Cent）VS. Ja Rule

▲▼五角買下對手200張的演唱會票。（圖／翻攝自IG、推特／五角、Ja Rule）

▲五角與Ja Rule從多年前就已經是死對頭。（圖／翻攝自IG／五角、Ja Rule）

五角在饒舌圈中是出了名的個性火爆，其中也結下了不少仇家，但最為讓人津津樂道的是他與Ja Rule長達近20年的恩怨，兩人都是紐約享有盛名的地下饒舌歌手，但他們自出道以來就已經互看不順眼，在歌曲中挑釁、嗆聲是常有的事，也曾多次在公開場合碰面大打出手，而最嚴重的一次是在某個錄音室當中，當時Ja Rule聽說五角在樓上的錄音室，他就帶著人到樓上去挑釁，結果雙方就打了起來，五角被Ja Rule的人刺傷，而當時對方卻堅稱是自衛才不小心動了手。

▲▼五角買下對手200張的演唱會票。（圖／翻攝自IG、推特／五角、Ja Rule）

▲五角曬出合成照，並稱自己買下了200張Ja Rule演場會的前排座位的票。（圖／翻攝自IG／五角）

在2003年以後，兩人的戰火越演越烈，除了在歌曲中互相嗆聲，還把戰場搬到了社群網站上，最讓人啼笑皆非的一次，就是五角為了羞辱對方，花了美金3000元（約台幣8萬9100元），買空了Ja Rule演唱會200張前排座位的票，還放話要讓那些座位都空著。之後，Ja Rule也PO文反擊，開心表示自己真的成為對方眼中釘了，肯定讓對方厭煩不已，但他卻樂此不疲：「我真的超愛這樣！」還曬出一張五角男扮女裝的照片嘲諷，讓人笑翻。

妮琪米娜（Nicki Minaj）VS. Cardi B

▲▼Cardi B離開的時候，額頭腫了。（圖／翻攝自妮琪米娜IG、達志影像）

▲Cardi B（右）與妮琪米娜（左）盛裝出席派對，卻在現場打了起來。（圖／翻攝自妮琪米娜IG、達志影像）

能夠在饒舌界中闖出名堂的歌手，女生算是極少數，而還能與另一名著名的女饒舌歌手結怨的更是少之又少，而妮琪米娜與Cardi B是這少數中的其中2人，據傳兩人互BEEF的開端是源自於妮琪米娜與21 Savage、Offset合作一曲《No Flag》開始，歌詞中「小婊子聽說妳想成為另一個我，妳得到的一切名聲都是因為我」，就是在暗諷Cardi B，之後兩人就開始互在社群網站及歌曲中嗆聲，甚至互在訪談中隔空放話、互罵。

而讓兩人的戰爭引起全球網友注意的關鍵是，她們在某時裝周的派對上大打出手，兩人一言不合就直接穿著晚裝互毆，Cardi B還把高跟鞋脫下丟向妮琪米娜，雙方人馬打成了一團，場面非常難看，最後Cardi B是被保鏢架著離開，而且她在離開時額頭還腫了一個大包，兩人打架的影片也在網路上引起瘋傳，成為不少網友的笑料。

▲▼Cardi B離開的時候，額頭腫了。（圖／達志影像、妮琪米娜IG）

▲Cardi B離開派對時，額頭是腫的。（圖／達志影像）

事後，Cardi B在IG上發文開罵，狂數對方的不是，稱自己即便已經在很多事情上讓步，對方依舊得寸進尺，「妳一直在威脅其他在這個領域的藝人，告訴他們如果跟我合作，妳就不會與他們為伍。」而這次讓她理智斷線的是，對方評論她照顧女兒的方式，質疑她當媽媽的能力，「我很努力才走到這一步，我不會讓任何人來阻斷我的成功，某些婊子經常在饒舌當中講屁話，但是在現實生活中根本沒種，那些垃圾根本只是用來當娛樂。」

但之後，妮琪米娜在接受電台訪問時，卻否認有對Cardi B及對方的孩子說出不當言論，「我永遠不會嘲笑任何人的孩子，對某些人把這些事冠在別人身上感到很可悲，我從不會談論任何的孩子或養育方法，這些言論太荒謬了。」雙方各執一詞，在網上掀起熱戰。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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妮琪米娜, Nicki Minaj, Cardi B, 五角, 50 Cent, Ja Rule, 2Pac, Biggie

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