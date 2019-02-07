《大叔的愛》衝上世界熱搜冠軍！從BL到跨性別⋯這5部日劇「愛最大」

記者陳芊秀／綜合報導

「BL（Boy’s Love）」源自日本，是針對男男同性愛題材創作的小說、漫畫時使用的和製英語縮寫，如今包括台灣《HIStory系列》、泰國《一年生》、大陸受管制下架的《上癮》等都成為BL經典之作。日本身為長年創作同性愛故事的國家，關注對象仍處於小眾，直到2018年《大叔的愛》締造世界熱搜冠軍的紀錄，更掀起社會現象，光是過去一年就有5部探討同性戀、跨性別的劇集，每一部都被稱為必看神作！

※女子的生活

▲《女子的生活》是描述跨性別者的故事。（圖／翻攝自日網／NHK）

《女子的生活》改編自跨性別者「坂木司」的同名小說，志尊淳扮演跨性別者「美紀」，從小就喜歡當女生，在沒有變性的情況下，以女裝外型在東京生活、工作，活出自己的路。他雖是男兒身，內心卻是女孩，而且又是喜愛女子，對男人沒有興趣，就在這時候，昔日高中男同學「後藤」前來投靠，展開奇妙的同居生活。

▲志尊淳扮演內心是女性的跨性別者，同時又是喜愛女性的「同性戀」。（圖／翻攝自日網／NHK）

志尊淳現年23歲，在《女子的生活》要同時詮釋跨性別、同性戀，為了鏡頭前穿女裝沒有違和感，包括體型維持、走路方式、肌膚剃毛等，徹底像個女生行動，坦言「我一直以來都像個男人生活，所以比想像中困難。」他戲裡在服裝公司上班，穿搭衣裙、美甲、美妝全部到位，從男生決定當女孩的心境轉折，也激起觀眾共鳴，其中一集回家鄉出差，和父親見面破冰，逼哭不少網友。他也憑該劇獲得Oricon主辦的「CONFiDENCE日劇大獎」冬季日劇最佳男主角。

※鄰家月更圓

▲《鄰家月更圓》受到厚生勞働省支持。（圖／翻攝自推特）

《鄰家月更圓》是在日本厚生勞働省（相當於台灣內政部）支持下製作的劇集。該劇描述4組家庭住進聯合住宅的故事，男女主角松山研一、深田恭子是苦惱不孕症的夫妻，另一組男男情侶同時引爆話題。真島秀和扮演設計聯合住宅的建築師，北村匠海是高中肄業的調酒師，兩人光年紀就相差20歲，某日小男友前來投靠，從此低調同住一個屋簷下，男男感情卻瞞不住鄰居，平靜生活就此起了波瀾。

▲《鄰家月更圓》男男涉朔CP大受歡迎。（圖／翻攝自推特）

該劇製作人中野利幸因製作《Last Friends》（最後的朋友）爆紅，過去作品經常描述同性悲戀，以及弱勢族群在日本社會中的遭孤立、歧視的現實，希望透過電視劇，持續為少數族群發聲。《鄰家月更圓》在黃金時段「木十」播出，男男情侶的相愛互動不再隱晦交代，嘴對嘴吻戲畫面掀起熱烈迴響，真島秀和、北村匠海被封為「涉朔CP」，起初隱瞞相愛，到公開後遭受黑函攻擊，向母親承認出櫃，到最後克服歧見，一連串過程被稱讚故事充滿正能量，同時也不忘灑糖情節。該劇一度因為收視率處於個位數，傳出會遭電視台腰斬，不過消息曝光後，大批網友發文強烈力挺，最終電視劇10集播好播滿，更被讚年度必看好劇。

※大叔的愛

▲《大叔的愛》轟動到登上世界熱搜冠軍。（圖／翻攝自《大叔的愛》推特）

《大叔的愛》出自新手製作人貴島彩理的企劃，工作忙碌的她某日去大學閨蜜家睡，從進家門到隔天吃早餐，都有好友貼心照顧，突然萌生「她好像我老婆」的念頭，就這樣開始BL劇的創作。該劇以「大叔也有少女心」為主題，描述33歲的上班族桃花運大開，不但被中年部長以離婚告白，同居的學弟也強勢表態「我喜歡你」，3個大男人掀起了三角戀，個個愛得認真，劇情卻走幽默詼諧路線，雖然是深夜劇收視奇低，討論度卻每集刷新高，橫掃Yahoo日本、台灣Google熱搜榜，最後更登上世界熱搜冠軍，超越了UCL歐盟足球賽，成為罕見的社會現象。

▲《大叔的愛》浴室強吻堪稱最經典。（圖／翻攝自推特）

田中圭演了多年配角，憑《大叔的愛》成為2018年最旺男神。他戲裡面對大噴少女心的吉田鋼太郎，難以招架的模樣成為笑點，此外，他和扮演公司後輩林遣都的火花更大，兩人首集就上演浴室強吻，出現經典告白「我只有巨根不行嗎？」自認直男的他不斷被學弟吸引，最後勇敢跨界談男男戀，大結局求婚、地板之吻炸翻日網，激出一票粉絲自稱「牧春民」，電視劇紅到發行寫真集、辦巡迴展，為電視台賺大把鈔票，現在確定要開拍電影版，還沒上映粉絲已經相約進電影院朝聖。

※弟之夫

▲《弟之夫》改編自同名漫畫。（圖／翻攝自日網／NHK）

《弟之夫》改編自田龜源五郎的同名漫畫，佐藤隆太1人分飾2角，扮演直男哥哥「彌一」和同性戀弟弟「涼二」。故事從遠在加拿大的弟弟逝世開始，弟弟的外籍丈夫「麥克」來到日本，已經離婚的哥哥和女兒拋開成見，3人開始一起生活，同時也引來鄰居側目和議論。

▲《弟之夫》用溫馨療癒氛圍取代悲情。（圖／翻攝自推特）

該劇赤裸地交代著同性戀者在日本社會中，可能遭受到的歧視，甚至霸凌。透過小女兒和同學相處的變化，包括家長指示孩子不可靠近同性戀者的家人，一家人溫柔又堅強地面對外界的歧見，麥克在死去愛人的家鄉，探尋對方的過去也藉此療傷，全劇充滿療癒、溫馨的氛圍。

※情色小說家

▲《情色小說家》尺度破表。（圖／翻攝自日網／FOD）

《情色小說家》翻拍自丸木戶牧同名漫畫，由於原作尺度甚大，開拍真人版受到各界關注。該劇由竹財輝之助和豬塚健太主演，描述大學生騎自行車意外撞傷一名小說家，為了補償決定出手代寫，由對方口述，再寫出文字交稿，沒想到，對方是一位情色小說家，在書寫過程中，被小說中的情節深深吸引，更產生了難以啟齒的妄想。

▲《情色小說家》男男床戲熱吻激烈，暗色調畫面常被粉絲苦笑「螢幕要調最亮。」（圖／翻攝自推特）

純情大學生和情色小說家的組合，帶出反差的火花。竹財輝之助扮演陷入創作瓶頸的小說家，每集叼根菸，緩緩說著令人臉紅心跳的情節，低音砲的聲線迷倒不少女性觀眾；豬塚健太在電影《娼年》扮演自虐狂牛郎，這次改當不經世事的大學生，原本只是玩笑挑釁，曖昧情愫卻在男男之間蠢蠢欲動，最後跨線發生關係，破尺度的扒衣床戲，深吻長達數十秒，讓腐女粉絲大噴鼻血，只是搭配暗色調的畫面，常讓觀眾自嘲「得把螢幕調到最亮才看清」，該劇除了在日本擁有不少鐵粉，還紅到大陸登上微博熱搜，也在台灣掀起討論，劇組感受到亞洲粉絲的熱情，決定DVD發行演導演剪輯版，讓受限尺度未播的畫面在DVD復活。