FTISLAND跟PRI！越來越像朋友的關係，越來越明白彼此的重要性

文／妹子有的是青春

（此文為FTISLAND入伍前，最後一次來台灣的演唱會後記，2018/11/4）

想當初公布巡迴地點時，心裡嘆了好大一口氣，原本以為在FTISLAND當兵以前，是無法在台灣看見他們演唱會的，突如其來的消息，就像天上掉下來的幸福。真的好久不見了，2年了，依稀還記得當年在跳到快垮掉的台大體育館，我們明明說好了很快會再見，卻是漫長2年的等待。

▲FTISLAND。（圖／翻攝自海樂大舞台FB）



但2018/11/4天母體育館的燈光暗下，FTISLAND站上舞台，依舊講著怪腔怪調的中文，就知道他們其實和9年前的聖誕節，正式和台灣粉絲以演唱會形式見面的模樣相同，還是我們喜歡的FTISLAND。

說真的，FTISLAND的演唱會，Talking的橋段常常是整場演唱會的Highlight，就像和一般朋友嘻鬧對話，偶爾逗逗粉絲，開玩笑地說粉絲只有《壞女人》唱得好，也沒什麼在避諱講《NOWHERE》是李在真和他前女友的故事XDDD

▲不知道為何動不動就做鬼臉的李在真。（圖／妹子有的是青春）

當然說到演唱會，當然也不能自誇一下台灣粉絲的應援，每次都能讓他們嚇一大跳。（在此深深感謝策劃每次應援的團隊，小女子每次演唱會都被自己感動的不要不要的XDDD）

▲嘩！排字超美！！我整個剛好被李洪基的大屁屁擋住啦！（圖／FTISLAND）



這次無論是《WE ARE...》的排字應援，《TO THE LIGHT》的手電筒應援，還是被韓國主辦方因為演唱會超時而刪掉的崔敏煥生日應援，卻還是在安可時全體機動性、以大合唱生日快樂歌替代，都讓五個大男孩，幸福地度過了一個美好的夜晚。

（最感動的是，演唱會當天結束，五位團員都PO文感謝了台灣粉絲，一般來說真的很少有這種狀況的。就讓我自作多情、把他解讀成我們對他們來說，真的很特別吧。）

不過，有笑聲當然也有不捨。無論是FTISLAND或我們都明白，經過這一夜，下次台灣再相見就是當兵過後了，這可能會是會比2年還要再更漫長的等待。

原本信誓旦旦的還在進場前跟朋友說「我應該不會哭吧，都10年了欸該哭的都哭過了啦」，結果在才唱完《Paradise》以後，就 忍不住哭成狗 。

（結果轉頭一看，發現大家都在擦眼淚，原來我不是唯一一個哭成狗的人... 好險好險XDDDD）

▲▼崔鍾訓、李洪基。（圖／翻攝自海樂大舞台FB）



在最後的Talking中，可能是看到太多粉絲在哭，洪基說了這麼一段話：

「其實很擔心，不知道明年還能不能像這樣與大家見面，台灣的話也許會有好長一陣子都無法再見面了。但就像大家等了今天的演唱會、等了2年對吧？其實...時間是差不多的，希望2年後我們還是能夠這樣再來台灣就好了。在我們變得更帥氣之前，大家會等我們的對嗎？其實也不用說什麼等待啦，我們只是去了某個地方再回來，我們會做更多好聽的音樂，把這些音樂當成禮物送給大家... 這種時候不應該就是帶著微笑、快樂歡送我們，然後跟我們說『好好去喔～再回來』這樣子，對吧？笑吧！」

總是能把離情依依的話，用幽默、歡笑的方式包裹，明明他們可能更擔心未來的事情，卻總是反過來安慰我們。十年了，謝謝這十年來，雖然發生過許多風風雨雨，但總是把我們放在最前面的FTISLAND。

這10年來，要說他們變了，是真的變了很多，音樂風格變了很多，身材也變了很多；要說沒變，也還是真的沒變多少，白爛的個性沒變，真誠自然的個性沒變，堅持做音樂的精神沒變。

在後來的這些年，因為越來越像朋友與朋友之間的關係，讓彼此更明白彼此的重要性；我們在各自不同的國度，同樣為了生活而努行著，然後在某個特別的日子裡，我們相聚在同個空間中，為了彼此的努力而喝采。

▲▼崔敏煥、宋承炫。（圖／翻攝自海樂大舞台FB）



「再盛大的煙火，絢爛也都只是一時，重要的是那些美麗的瞬間，你身邊的人是誰。」

請你們繼續在台上發光發熱，就算是那千萬分之一，只要我知道，自己曾經是讓你幸福過的一份子，這十年來漫長的仰慕，也就不算揮霍。謝謝FTISLAND，這是我們一起的第一個十年，未來的十年，希望也能與你們一起度過。

▲我們兩年後再見！拉勾！（圖／妹子有的是青春）