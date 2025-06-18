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陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希當爸後脾氣收斂不少，最近卻又爆出搭乘飛機時，怒飆機上工作人員。（圖／趙文彬攝）

▲陳冠希當爸後脾氣收斂不少，最近卻又爆出搭乘飛機時，怒飆機上工作人員。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

陳冠希過去以脾氣衝出名，也曾在機場與跟拍的直播主起衝突，當爸以後就收斂不少，不過近期有網友爆料，有一架日籍航空從日本羽田飛往紐約的航班，在頭等艙有乘客因下機順序發生了口角，該名乘客不滿到直接對飛機上的工作人員理論，怒飆一連串英文，質問：「請問我跟他到底哪裡不一樣？有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎？」主角疑似就是陳冠希本人。

陳冠希脾氣直率，又注重隱私，過去就曾數度與人發生爭執。

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▲陳冠希脾氣直率，又注重隱私，過去就曾數度與人發生爭執。

日前有網友在小紅書上爆料，指出6/1 某架飛往紐約航班，飛機抵達當地機場後，座艙長準備將一名日籍VIP優先帶下飛機，便要求一名正在拿行李的華裔乘客讓出走道。該名乘客不滿表示，他人正在拿行李，為何要讓對方先走？座艙長解釋因為日籍旅客是VIP，有優先下機的權利，這句話疑似戳中對方地雷，讓該名華裔旅客怒飆：「你說他是VIP對吧？請你看我的登機證，我是鑽石卡，告訴我，我跟他到底哪裡不一樣？！」

該網友也將飛機上的口角衝突錄音公開，並表示錄音只是其中一部分，錄音中可聽到該名男子，不斷用英文重複了３次，「請問有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎？告訴我啊！有什麼更高的卡別嗎？」並且要求客訴，放話：「把客訴信拿來吧！我會讓你丟工作！」該則貼文曝光後，有網友指稱該名乘客是「知名港星」，更有不少網友認出聲音是陳冠希。巧合的是，陳冠希近期也PO出一則貼文，照片是飛機上的窗外雲景，並寫下「FUCK IT／THIS RIDE（去你的，這趟行程）」，似乎也與該則爆料時間不謀而合。

陳冠希IG貼文看得出不滿語氣，疑似就是因機上衝突心情欠佳。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希IG貼文看得出不滿語氣，疑似就是因機上衝突心情欠佳。（圖／翻攝自陳冠希IG）

這不是陳冠希第一次在機場發生衝突，過去他就曾因有直播主在機場偷拍，他上前對直播主大翻白眼，並罵了好幾句Ｆ開頭髒話，引來大批路人圍觀。不過這次機場事件，倒是不少網友都幫陳冠希講話，認為他生氣有道理，直呼：「正在拿行李，座艙長還叫人讓開，就算是一般人也覺得很不尊重吧！」就連原PO也幫腔，表示頭等艙也就８個座位，該名日籍VIP座位也只差一排，「有必要堅持第一個下飛機嗎？還以為是環球影城快速通關嗎？」還有網友搞笑留言：「冠希哥這一串英文，可以去開班教英文了，是吳彥祖的最強對手！」

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