《哈利波特》大銀幕馬拉松！　史萊哲林「跩哥馬份」蛇年犯太歲

記者黃庠棻／台北報導

《哈利波特》全系列即將於本週重返大銀幕，該系列自首集《哈利波特：神秘的魔法石》於2001年上映後，就在全球掀起一陣魔法旋風。故事裡以不同動物代表不同學院形象，而知名角色「跩哥馬份」所屬的史萊哲林學院，其代表動物為蛇，正好是在今年蛇年犯太歲，就有不少影迷笑說「哈利今年躺著也能贏！」、「粉絲快幫史萊哲林安太歲」，還創意發想以「爬說語」拜年，以各種趣味方式慶祝本次《哈利波特》在台重映。

▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／華納兄弟提供）

瘋迷全球的系列電影《哈利波特》集結影壇最華麗陣容，如飾演霍格華茲校長「鄧不利多」的兩任演員邁可坎邦、李察哈里斯，以及「麥教授」瑪姬史密斯、「石內卜」艾倫瑞克曼，影迷都對這些角色如數家珍，就連其他學院角色「海格」、「飛七」都擁有不少忠實粉絲。

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▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／華納兄弟提供）

而片中施法喊的咒語也曾在台蔚為潮流，如「去去武器走」、「疾疾，護法現身」等，這些耳熟能詳的名字及咒語，可說是許多台灣人的共同回憶。

▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／華納兄弟提供）

系列首部曲《哈利波特：神秘的魔法石》找來《小鬼當家》導演克里斯哥倫布執導，上映後叫好又叫座，不僅獲得三項奧斯卡獎提名，全球累積票房更勇破10億美元大關。片商今（15）日於國賓大戲院60週年慈善影展發布會上，搶先舉辦首集試映會，影迷睽違多年後重看依舊感動，直呼「好懷念教授們」、「一聽到配樂就勾起鄉愁」、「特效完全不過時！」

▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／華納兄弟提供）



本次全系列在台聯映，觀眾不僅能重溫自己最喜歡的片段，也有戲院回應影迷期待，推出「馬拉松場」一次連續看8部。本次8部電影更首度推出4DX版本，透過動態座椅及影廳內狂風、下雨等環境特效，更生動地沉浸於魔法世界的奇幻魅力。

▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／華納兄弟提供）

《哈利波特》全系列本週五（17日）起在台聯映，電影預售票熱賣中，購票就有機會獲得電影特典海報，購買《哈利波特：火盃的考驗》IMAX預售票更能獲得20週年限定海報，詳情請洽各大戲院。

▲《哈利波特》全系列電影即將重返大銀幕。（圖／華納兄弟提供）