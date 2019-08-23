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22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

記者田暐瑋／綜合報導

對醫生來說，暑假是罹患性病的旺季！一群大學生慶生完衝夜店，之後又到汽車旅館開大型雜交趴，沒想到其中一個男生之後察覺弟弟上長滿小肉球，還有白色黏濁液體流出，確診是中了「大三元」，淋病、疱疹、菜花全中鏢，接下來這個醫生「生意好到爆」，才知道所有人都GG。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》分享離譜個案，一名男大生某天發現尿尿會有灼熱感，沒多久生殖器化膿，還長出小肉球和泡疹，包皮上還有破損，醫生檢查時稍微擠壓生殖器，發現有白色濃稠狀液體流出，結果確定是淋病、疱疹、菜花3種恐怖性病全都中獎。

▲25歲妹子染菜花，醫師竟意外挖出複雜的兩性關係。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

▲妹子染菜花。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

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醫生建議男大生要帶性伴侶回來檢查，才知道男大生是在暑假參加了一場汽車旅館雜交趴，一晚翻雲覆雨，也不知道傳染源到底是誰，過沒多久，有個22歲女大生也來看診，說出：「我是某某某的朋友。」醫生一聽秒懂：「我知道了！」立刻安排做性病檢查，而這女大生只有得到淋病，主持人林彥君笑說：「該不會帶了一打來！」醫生笑說：「對，所以就開始接龍了。」

接下來幾個禮拜，果真醫生「生意超好」，當天參加轟趴的大學生全都一一來報到檢查，也確診全都染病，形成恐怖的兵乓球效應。淋病的特色與一般細菌感染不同，它較不會有症狀，僅有約20%女性會有感，可能有尿道炎或子宮頸炎的感覺；反觀男性症狀則較明顯，會有些膿狀物從生殖器流出。

▲大學生開趴得性病。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲大學生開趴得性病。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

事實上，性病傳染不只是透過性行為，口愛有黏膜接觸，因此也會傳染性病，無論男對女或女對男，一旦未配戴保險套即為危險性行為，醫生也在此呼籲年輕朋友，勿忽略「性器交合」以外的性行為，也是性病的傳染途徑。

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