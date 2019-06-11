一家三口吃一碗麵⋯爸媽：我們不餓　郭彥均暖心這麼做

記者許逸群／台北報導

藝人郭彥均與巴鈺搭檔合作《來去Check in》，有12年外景經驗的他主持下來得心應手，但別看他在節目上總是瘋癲，其實私底下是個相當感性的人。他有次出外景探訪麵攤，意外看到一對夫妻帶著小孩卻只點一碗麵，還聽到爸爸說「我們不餓」，讓他相當揪心，立刻跟老闆說「幫我再給他們兩碗麵」。

▲郭彥均私底下相當感性，思維也相當細膩。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

郭彥均有次在麵攤出外景體驗店家的工作，看到一對夫妻帶著剛放學的小孩來，夫妻倆還向小孩說：「我們不餓，我們等一下有便當。」郭彥均說道：「他們三個人吃一碗麵，爸媽像是在工作空檔時間陪小孩吃東西。那種感覺，父母親的愛是很偉大的，他們或許沒有很富有，但他們給小孩的已經是全部了。」

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▲郭彥均一家人。（圖／資料照／記者張一中攝）

郭彥均之前錄《冠軍任務》時曾到南投竹山探訪消防局，當時外頭氣溫高達36度，大夥在貨櫃屋裡面體驗滅火。他說：「真的熱到不行，穿著幾十公斤裝備，真的是瀕臨死亡的感覺。」一脫掉裝備後，工作人員要拍攝藝人們的感想，但大家根本累到說不出話，沒想到同仁的一句話卻重重地打在他心上。

工作人員撂下狠話說：「你們沒把這當工作，沒用心體會他們的工作。我讓你們大家沉澱一下，等一下再錄。」在幾分鐘的時間裡，郭彥均仔細思考了一輪打火英雄的辛勞，沒想到隨即錄影時，一開機，他瞬間淚崩，個性可說是相當真性情。