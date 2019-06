記者蕭雅玲/台北報導

謝震廷與孫盛希日前上台視《金曲30 I音樂》系列報導接受專訪,謝震廷今年以專輯《愛麗絲 Where Are We Going》,風光入圍第30屆金曲獎國語男歌手、最佳專輯、單曲製作人及年度專輯等四項獎項,受訪時他也說:「希望4項入圍都能得獎,發揮影響力回饋社會。」

▲謝震廷去年製作專輯風光入圍。(圖/台視)

謝震武接受專訪時提到,這張專輯是用生命在創作的專輯,因為專輯製作期間碰上媽媽罹癌,讓他壓力大到一度撐不下去,還好後來靠著意志力走了出來。而他也以自身經驗告訴大家「活著很辛苦,但一定要好好活著,因為活著是推翻一切不幸的籌碼。」

▲孫盛希以黑馬之姿入圍金曲。(圖/台視)

孫盛希今年以《希遊記》專輯入圍最佳國語女歌手、最佳國語專輯、年度專輯的金曲黑馬,其中《夢遊》、《人樣》也入圍最佳編曲人,她特別在節目中感謝金曲獎讓更多人認識「孫盛希」,她也說:「謝謝金曲獎,給我一個很好的理由留在台北唱歌。」被問到最有自信能拿下哪個獎項,她笑稱:「沒有想太多,但我賭編曲獎,因為有兩首入圍!」