哈孝遠餓肚子零容忍　「一腳踹壞電風扇」嚇傻老婆

記者許逸群／台北報導

3月底喜獲麟兒的哈孝遠與瑄瑄日前帶著哈媽媽、姊姊哈平遠以及姊夫Paul上衛視中文台《一袋女王》大方分享家裡的點點滴滴。哈平遠表示，哈孝遠是個很容易生氣的人，瑄瑄也笑說謝謝老公哈孝遠平常對她的訓練，讓她得以輕鬆面對飛機上的奧客，惹得哈孝遠痒怒的對她說：「妳還滿會說話的嘛！」

▲哈孝遠一家。（圖／記者許逸群攝）

姊姊哈平遠大讚瑄瑄的EQ高，因為哈孝遠是舉凡肚子餓、想睡覺、早起、太冷、太熱都會發脾氣的人，總之EQ低到不行，但是瑄瑄會在哈孝遠快發脾氣前走開，等哈孝遠發完脾氣後，再沒事般的對哈孝遠噓寒問暖。瑄瑄笑說常有人問她如何面對飛機上的奧客，其實就是哈孝遠平常對她訓練出來的。

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主持人曾國城也好奇問瑄瑄當初爸媽知道她跟哈孝遠交往時，有沒有特別交代什麼事。瑄瑄笑說，媽媽曾跟她說，如果兩人之間有發生什麼事，要她就忍下來不要惹哈孝遠生氣，不然哈孝遠一拳揮下去，她不死也剩半條命，讓曾國城跟巴鈺笑到不行。

瑄瑄表示，哈孝遠對飢餓真的是零容忍，有次哈孝遠喊肚子餓，瑄瑄想說就趕緊去換裝、弄頭髮再一起出門，沒想到哈孝遠不耐久候，竟然一腳把電風扇踢壞。哈孝遠解釋，那台電風扇本來就有點故障，那次天氣很熱又很餓，想把電風扇往自己吹就用腳去弄，沒想到沒控制好力道，電風扇就這樣壞了，真的不是故意打壞的。