天外飛來屍體！「千萬豪宅變凶宅」星夫妻崩潰惡夢！

▲2019金馬奇幻影展《大體臨門》。（圖／金馬執委會提供，下同）

記者林映妤／台北報導

2019金馬奇幻影展由《青田街一號》李中第二部劇情長片《大體臨門》擔任開幕片，該片透過一對渴望藉由買房賣房發大財的夫妻，遇到天外飛來一具屍體，讓千萬豪宅頓時變成凶宅，瘋狂奇想直戳台灣的「成家」惡夢！

電影集結柯宇綸、張允曦（小8）、廖峻、林美秀、曾之喬、劉冠廷、陳竹昇、張少懷、方季惟，齊展搞笑功力。李中表示，主角們就像是台灣中產階級的縮影，希望財富從天而降，卻總是事與願違，但越是無奈的事，就越要面帶微笑地講，「所以我決定來說個笑話、拍個喜劇讓大家開心，只要還笑得出來，日子就過得下去。」

請繼續往下閱讀...

不可忽視的「新勢力」還有台灣新銳導演盧豐淵挑戰尺度的《緝魔》，邀來《樓下的房客》莊凱勛與邵雨薇、《范保德》傅孟柏，捲入整形美女慘遭斷頭的虐殺案件，演員們突破尺度的演出，赤裸呈現了癡男怨女的病態慾望。

另外日本導演長久允也會帶著席捲日舞及柏林影展的處女作《爸媽死了，我卻不想哭》來台參展，該片描述4名面對父母死亡卻無法流出眼淚的青少年，宛如冷血殭屍的他們決定組成樂團，一路尋找真情血淚。

除此之外，侯孝賢的第二部長片《風兒踢踏踩》在國家電影中心主導修復下重登大銀幕，大師的起步之作，恰可與當代新鋭展開趣味對照。電影雖集結當時台灣電影流行的暢銷金曲和明星元素，卻也嶄露出寫實、自然、開放等侯孝賢未來風格的雛形。無論是充滿生活趣味的開場，對弱勢族群的關注，或是不流俗的結局，今天看來都不同凡響。



2019年金馬奇幻影展將於4月12日至21日展開，選片指南將在3月30日舉辦，票券於3月31日正式開賣。

《大體臨門》

首部劇情長片《青田街一號》便入圍金馬獎最佳新導演的李中，最新奇幻喜劇《大體臨門》這回將腦筋動到屍體上，故事講述小氣成性的「蕩生男」，買了豪宅卻在屋內搭帳棚，只為維持完美屋況等房價增值轉賣發財，沒想到厄運卻從天而降，陽台上出現「大體」，圓夢美宅眼看就要變凶宅。影片邀來柯宇綸、張允曦（小8）飾演哀尾夫妻，並集結廖峻、林美秀、曾之喬、劉冠廷、陳竹昇、張少懷、方季惟等齊展搞笑功力，笑鬧之餘，更犀利暗諷人性慾望的貪瞋癡。





《緝魔》

台灣新銳導演盧豐淵首部劇情長片《緝魔》，便邀來演技派男星莊凱勛與新生代女星邵雨薇飾演火爆刑警與女法醫，兩人調查一起整形美女慘遭虐殺案件，飾演整形醫生的傅孟柏則是頭號嫌疑犯，但各懷鬼胎的三人卻讓案情更加膠著。不僅演員突破尺度演出挑戰道德極限，更以反轉劇情直搗人性慾望與罪惡的黑暗面，把癡男怨女不可告人的祕密，無畏病態地赤裸呈現。





《爸媽死了，我卻不想哭》

日本新銳導演長久允一鳴驚人贏得日舞影展全球劇情片類評審團特別獎、柏林影展新世代單元青少年評審團特別提及的首部劇情長片《爸媽死了，我卻不想哭》，描述四名面對父母死亡卻無法流出真誠眼淚的青少年，宛如冷血殭屍的他們決定組成樂團，踏上尋找血淚的長征。影片以模擬RPG遊戲的趣味模式，讓觀眾和角色一起共同打怪破關。除了年輕世代演員的精彩表現，還吸引永瀨正敏、菊地凜子、池松壯亮、佐佐木藏之介一票影帝后助陣，演繹不同世代的代表精神。





《風兒踢踏踩》

侯孝賢執導的第二部作品《風兒踢踏踩》，繼前作《就是溜溜的她》再度和天后鳳飛飛合作，飾演不為愛情犧牲理想的女攝影師，遊走在鍾鎮濤和陳友的感情之間。除了集結當時台灣電影流行的暢銷金曲和明星元素，也嶄露出寫實、自然、開放等侯孝賢未來風格的雛形。無論是充滿生活趣味的開場，對弱勢族群的關注，或是不流俗的結局，今天看來都不同凡響。既呈現出一個觀眾不熟悉的侯孝賢，卻也能瞥見那些後來成為他招牌的特質。