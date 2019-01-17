《聲林之王》第二季海選正式開跑　強力徵求民間好手

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》第二季海選開跑，強力徵求經紀公司、民間好手，報名參加！首季節目已進行到最後13強，隨著越演越烈的賽況，第二季的海選也於今（17日）正式開放報名，無論你是培訓的練習生還是民間好手，都歡迎參加「獻聲」！

►《聲林之王》第二季報名網址請點我

報名注意事項如下：

年齡範圍：３０歲以下

報名期間：即日起

1) 即日起於ETtoday新聞雲聲林之王官網填妥報名資料，即可參加第二季聲林之王招募徵選。主辦單位將主動聯繫入選之報名者，未入選者將不再個別通知。

2) 報名者須完全填妥上列報名資料表之所有項目，並保證所有資料均為報名者本人之真實資料，如經發現有造假、冒用他人資料等情事，主辦單位有權終止其參賽權利。

3) 報名者所提供之本人照片須為五官清晰、無修圖、無濾鏡效果之正面照，800萬畫數300dpi。

4) 報名者所提供之個人表演影片需可清楚辨識以本人為主角，不可發佈提供冒用他人才藝影響評分標的之影片。

5) 報名者如未提供正確資訊或未詳細填寫個人資料，導致主辦單位無法以任何一種聯絡方式與報名者聯繫，即視同放棄入選資格，並自負損失之責，主辦單位恕不負責相關責任。

6) 台端提供個人資料後，均視為台端已同意本報名規則，且同意本公司依據相關法令之規定蒐集您的個人資料，並提拱主辦單位作為報名篩選以及後續節目需求使用；若台端選擇不提供，將無法參加本次所有活動。

7) 本活動如因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權取消、終止、修改或暫停本活動之一切權利。

8) 本公司保有本活動最終解釋權，並保留隨時修改活動辦法及終止本活動之一切權利。

9) 服務信箱：（服務時間：周一至周五09:30-12:00、13:30-17:00，例假日及國定假日暫不提供服務）junglevoice@ettoday.net

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