蕭秉治唱「這2首歌」全場嗨　小巨蛋瞬間變大型KTV

記者林彥君／台北報導

蕭秉治在台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》擔任白隊成員，台下粉絲自帶手板支持，蕭秉治開心的說：「很高興能用我的音樂陪大家度過除夕，有聽過的一起唱！」他一連帶新歌《愛過你有多久就有多痛》，自彈鋼琴唱經典歌曲《我還是愛著你》，小巨蛋瞬間變成大型KTV。

▲蕭秉治。（圖／台視提供）

會後蕭秉治表示：「今天準備的歌曲是來讓大家溫故知新，之前在MP的時候參加過《紅白》、很懷念這個舞台，能跟這麼多厲害的歌手同場較勁很過癮，也期待會有更多的朋友認識我！」

去年6月才發片的蕭秉治分享新年的期許與計劃依然是音樂創作，馬不停蹄的他透露：「正在籌備我的第二張專輯，希望可以在年底帶著我的新作品跟大家見面，期待到時候有更多人認識我，作品有更好的成績，開一場比較大的演唱會犒賞我的歌迷。」

他坦言，去年對自己來說不能算是豐收的一年，但卻是意義重大的一年：「因為隔了3年終於再發了新作品，而且完全都是自己的風格跟自己的想法，所以我希望可以把這股能量延續到我的新專輯。」而農曆過年將至，他也預計準備大紅包來孝親，至於金額還特別賣關子：「是爸媽會開心的數字。」節目於2月4日晚間7點30分播出。

▲蕭秉治。（圖／台視提供）