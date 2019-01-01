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側寫／《鬥牛》野性袒露靈魂純粹　華晨宇的音樂新世界

文／山東小妞

2019年的第一刻，華晨宇新工作室正式開張，去年的過勞行程和經紀人的爭議也在一個「停」字後降溫，此刻新團隊的到來，已是最好的整頓。跨年晚會上新歌《鬥牛》首次的電視演出，唱得特別兇、特別炸，像是甩開去年的紛擾，曲畢，即是《新世界》的到來。

昨日在跨年後台採訪時，主持人問他要不要和觀眾說「新年快樂」，他停頓後把這句祝賀吞了回去，隨即開始預告自己的新專輯歌曲已開始錄製、與電影相關的歌曲也完成了，新的一年看似已經有許多計畫準備就緒，休假期間想必也是花了許多心力去籌備團隊。

▼華晨宇的「新年快樂」選擇在影片中「偷偷告訴」歌迷，專屬花火的浪漫。（圖／華晨宇工作室官微，點圖看影片。）

華晨宇跨年演出。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會、華晨宇工作室官微）

跨年歌單《鬥牛》早已在微博炸了鍋，這首被譽為一聽前奏就大喊「卧槽」的新作，早在去年9月演唱會驚艷眾人。華晨宇坦言，這首歌耗時一個月，可說是他寫過最久的創作，期間寫到沒靈感就睡、睡醒了再寫、沒靈感再睡，陷入了一個死循環後，他決定，不如就來寫如何鬥牛吧。

如此鋪陳，動中取靜，過去華晨宇的作品中，他幾乎不寫詞，但卻能靠作曲營造出置身鬥牛場的畫面感。《鬥牛》從前AB兩段的喧騰到C段的神聖儀式感，最後D段昇華成描述生命傲氣以及人性善惡的拉扯，鬥牛競技本是殘忍、是娛樂、矛盾的爭鬥下顯得多麼的諷刺？於是曲末他給出了答案「性向善，才是人類的驕傲和勝算」。

華晨宇跨年演出。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會、華晨宇工作室官微）

後台採訪中，華晨宇透漏今年的歌曲和過去的風格不同，雖然他想保持神祕，但早在去年演唱會上他就說過，「我今年寫的歌曲會更多往大愛的方向去寫，也希望每一個人都能去愛自己、愛身邊的人。（當然要愛我）過去在小黑屋內用音樂抒發內心的少年，在這五年的蛻變下，他對音樂有更多精神的期許和領人向善的責任感。

2018華晨宇鳥巢火星演唱會。（圖／翻攝自HUAHUA-LOOK 华晨宇工作室官方微博）

「...風一樣的自由／醉也從容我也從容／轉身矗立山峰的時候／Say it's a new world...」 2018《新世界》，華晨宇

2018年華晨宇成為首位鳥巢連開兩場演唱會的90後，他的音樂創作確實達到極致的高峰，期許新團隊能讓他的好作品有更多的宣傳、合理安排行程，讓這位風系少年能有更亮眼的發揮。他也預告今年的演唱會，將在新的地點、以新的玩法，給大家一個很酷的演出。希望台灣的火火有朝一日也能盼到他的到來

作者山東小妞，《ETtoday新聞雲》社群編輯／美妝instagramer、喜歡用文字記錄感性的時刻，演唱會後語言能力只剩下Mer～，粉絲團請戳：山東小妞。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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關鍵字

華晨宇, 鬥牛, 花花, 新世界

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