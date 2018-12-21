10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸

記者傅家妤／綜合報導

香港藝人黃文意不僅長相甜美，還擁有36D的好身材，父親是大陸「LED燈大王」黃裕發，坐擁10億身家，因此她也被稱為「10億咪神」。她日前在IG上透露，在搭公車時不小心摔倒，不僅雙腿受傷，而且她還痛到暈眩、無力，讓粉絲非常擔心。

▲黃文意家境富裕，被網友稱為「10億咪神」。（圖／翻攝自IG／黃文意）

黃文意在IG上稱自己非常喜歡搭公車，沒想到日前卻發生了意外，她透露自己在上公車時跌傷，當下車上的乘客都被她嚇了一跳，甚至還有人尖叫，她表示：「自問對痛的容忍度頗大，小時候受傷，骨裂了都沒有這般痛楚。被扶起後感受到一種無力感、昏眩，只隱約記起車上好心的乘客、冷漠的司機。」

▲黃文意曬出傷口照。（圖／翻攝自IG／黃文意）

隨後黃文意還曬出傷照，只見她的傷口非常深，旁邊還有大片淤青，雖然已經擦藥，但是傷口上還在滲血。此外，她還曝光了該公車司機的模樣：「我都摔成這樣了，那個司機完全沒有反應，反而是車上的乘客幫我，扶我起來處理傷口，他們還告訴我，原來在我上車之前，已經有個阿伯在同一個位置跌倒。」

▲黃文意公開司機的模樣。（圖／翻攝自IG／黃文意）

事後黃文意回應港媒《東網《東網on.cc》稱，自己被一塊板絆倒，跌倒後她躺在地上數十秒，久久無法起身，後來是一位老太太上前攙扶，才可以站起來，不過因為太混亂，她無法好好謝謝對方，覺得有點不好意思。雖然傷口很深，但她已經看過醫生，目前已經沒事了。