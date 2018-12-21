ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸

記者傅家妤／綜合報導

香港藝人黃文意不僅長相甜美，還擁有36D的好身材，父親是大陸「LED燈大王」黃裕發，坐擁10億身家，因此她也被稱為「10億咪神」。她日前在IG上透露，在搭公車時不小心摔倒，不僅雙腿受傷，而且她還痛到暈眩、無力，讓粉絲非常擔心。

▲▼黃文意。（圖／翻攝自IG／黃文意）

▲黃文意家境富裕，被網友稱為「10億咪神」。（圖／翻攝自IG／黃文意）

黃文意在IG上稱自己非常喜歡搭公車，沒想到日前卻發生了意外，她透露自己在上公車時跌傷，當下車上的乘客都被她嚇了一跳，甚至還有人尖叫，她表示：「自問對痛的容忍度頗大，小時候受傷，骨裂了都沒有這般痛楚。被扶起後感受到一種無力感、昏眩，只隱約記起車上好心的乘客、冷漠的司機。」

▲▼黃文意。（圖／翻攝自IG／黃文意）

▲黃文意曬出傷口照。（圖／翻攝自IG／黃文意）

隨後黃文意還曬出傷照，只見她的傷口非常深，旁邊還有大片淤青，雖然已經擦藥，但是傷口上還在滲血。此外，她還曝光了該公車司機的模樣：「我都摔成這樣了，那個司機完全沒有反應，反而是車上的乘客幫我，扶我起來處理傷口，他們還告訴我，原來在我上車之前，已經有個阿伯在同一個位置跌倒。」

▲▼黃文意。（圖／翻攝自IG／黃文意）

▲黃文意公開司機的模樣。（圖／翻攝自IG／黃文意）

事後黃文意回應港媒《東網《東網on.cc》稱，自己被一塊板絆倒，跌倒後她躺在地上數十秒，久久無法起身，後來是一位老太太上前攙扶，才可以站起來，不過因為太混亂，她無法好好謝謝對方，覺得有點不好意思。雖然傷口很深，但她已經看過醫生，目前已經沒事了。

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

父子都與初戀結婚！　吳尊揭「媽去世16年」心聲…逼哭72歲爸爸

《功夫》火雲邪神70歲「示愛小三」　PO同框照：為妳可不要妻兒！

阿嬌伴娘團名單曝光！　3女神還有她「全認識超過10年」

張柏芝首PO全身照！　爆產子隔1月…黑網襪「裸秀長腿」

獲爸捐腎「用4年壞死」弟再給　《摩登家庭》女星淚揭手術16次心聲

Offset當爸4月被離婚「認了偷吃」　拍片泛淚求Cardi B原諒

阿嬌哭了！　大S秒安慰「妳的婚姻一定會美滿長久」

吳卓林返港「再欠房租8800」　身上剩78元報警求助

站搖滾區衰被爆頭噴血！　男星開唱「丟瓶砸粉絲」遭警逮捕

與女粉一夜情、約砲女星　黃子恆給承諾：要做個好人！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

人類的貪婪已經殺死龍貓！　宮崎駿：再也做不出這樣的電影了

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　
  2. 吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友
  3. 王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X
  4. 賈乃亮深夜帶2女回家！　分居李小璐…夫妻全年0同框
  5. 《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜
  6. 林宥嘉超暖給選手建議　讓蕭敬騰融化告白：好愛你喔！
  7. 10億千金搭公車出意外！　噴血「痛到暈眩」被司機無視氣炸
  8. 王力宏人生首座影帝！澳門電影節開心致謝：媽，我拿獎了
  9. 陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸
  10. 特／東西賣出去，人進得來！　MAMA用十年打造「KPOP夢想殿堂」

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366