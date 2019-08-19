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小優腳扭傷田舞陽揉腿　她臉貼臉羞爆...嬌喊「好舒服」

記者林彥君／台北報導

混血型男田舞陽上阿達主持的狼谷競技台《Game什麼東西》，田舞陽在節目中演短劇、打遊戲，人氣指數完全輾壓阿達，扮演物理治療師的田舞陽還加碼摟腰、公主抱、跳探戈橋段，讓陳瑀希（小茉莉）、樓心潼和小優等人，全都眼冒愛心直喊：「戀愛了！」

▲▼ 田舞陽公主抱小優。（圖／狼谷競技台提供） 

▲田舞陽公主抱小優。（圖／狼谷競技台提供）

田舞陽在短劇中，發揮自己曾任物理治療師的專業，到府服務幫大家治療，身穿白色醫師袍的他帥氣逼人，還先打預防針說：「治療時會跟妳們有身體上的接觸，希望不要介意。」沒想到在場所有女生馬上燦笑回答：「完全不介意！」
 
首先小優因為腳踝扭傷，請田舞陽幫忙診斷，只見田舞陽將小優的腿抬放到自己的大腿上，輕柔撫摸揉按，小優也撒嬌直喊：「好舒服！」田舞陽甚至對小優使出公主抱，雙方的臉只有10公分超近距離，讓小優差點假戲真做，臉超紅！

▲▼ 田舞陽公主抱小優。（圖／狼谷競技台提供）

▲田舞陽和小優演短劇。（圖／狼谷競技台提供）
 
陳瑀希在旁吃醋表示：「我也想要跟田醫師有親密接觸啦！」隨即用閃到腰的名義，要求田舞陽提供深度治療。只見田舞陽站在瑀希身後，要求她張開雙臂，接著便將雙手扶上瑀希的腰，現場搭配《鐵達尼號》的音樂，曖昧指數破表！
 
雖然田舞陽看似吃盡甜頭，但他卻認為這次在《Game什麼東西》的演出是苦差事，因為有滿滿近10頁的台詞要背，「我很辛苦好不好！」戰戰兢兢的田舞陽，最後在零NG的狀況下過關，連關節部位的醫學名詞都沒說錯，獲得全場掌聲。他也將短劇的壓力全部發洩在後半段電玩遊戲開箱，打遊戲時根本殺紅了眼，連NPC（非玩家角色）都想殺，笑翻全場。
 

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