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女星載昏迷學姐就醫　聽到後座歌聲⋯轉頭看「多一人」

記者許逸群／台北報導

女星李愛綺日前上緯來《來自星星的事》分享讀書階段曾遇到不可思議的靈異故事。就讀戲劇科的她，某天晚上排戲後經過琴房，正當她在欣賞學姐的琴藝時，突然發現一個穿古裝的女子似乎想對學姐不利，嚇得她趕緊請教官來關切，沒想到卻給自己帶來了可怕的麻煩。

▲開車遇詭異事件。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash.com）

▲開車遇詭異事件。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

李愛綺原先隔著玻璃欣賞著學姐彈琴，「後面一個女生走出來，穿著古裝的衣服，我想說是在排戲嗎，一看，手往學姐的脖子掐，我就覺得不對，學姊昏倒了！」她跟著教官打開門後，只看到學姐躺在地上，教官立刻請有開車的她載學姐去醫院。

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▲▼李愛綺。（圖／翻攝YouTube）

▲李愛綺開車載學姐送醫。（圖／翻攝YouTube）

李愛綺與教官協力將學姐抬到車後座，開車過程中，李愛綺突然覺得後方有動靜，還以為是學姐清醒了。沒想到，接著後方傳來唱歌的呢喃聲，她瞄了一下後照鏡看到人影，想說學姐已經沒事了，「一回頭學姐還是躺著，坐起來的是另外一個女生，我車唱有兩個人，那個女生在唱歌、對著我笑。」

▲▼李愛綺。（圖／翻攝YouTube）

▲李愛綺透露「那個人」一直在車裡。（圖／翻攝YouTube）

正在開車的李愛綺受到驚嚇當場失控，轉彎過程中直接撞上前方等紅燈的汽車，所幸人沒有大礙，隨即救護車也將學姐送至醫院。不過可怕的不僅如此，待汽車修好後，她開起車總覺得後座有人，有次被同學說：「妳今天載誰來，妳車後有一個人，妳每天都載一個女生。」

李愛綺某日開車時，正想踩剎車時發現「腳抬不起」，趕緊用另一隻腳踩煞車，導致車子失控亂轉，好險當下附近都無其他用路人。直到她回家後，「我媽就說，濟公說妳被鬼跟！」原來媽媽前陣子剛好跟朋友去拜拜，她也隨即將車開到濟公廟請專人處理，才曉得她是真的「被跟」了。

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

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關鍵字

李愛綺, 來自星星的事, 靈異

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