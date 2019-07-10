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英文零分被關切　徐凱希《衝衝衝》ABC開掛破百萬觀看

記者許逸群／台北報導

女星徐凱希前陣子在《天才衝衝衝》展現驚人的英文造詣，與蔣偉文搭檔如同開外掛般地挑戰「瞎拼ABC」單元，該橋段在網路突破了140萬人次觀看，而徐凱希的好英文也成為熱議對象。徐凱希坦言，其實自己從未出國讀過書，學生時期甚至曾考過零分，直到遇到一名好老師，才造就了現在的她。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝LiTV）

▲徐凱希在節目中展現超流利的英文。（圖／翻攝LiTV）

徐凱希在節目中展現出流利的英文能力，讓不少人都以為她應該在國外待過，但其實不然。她說道：「我的故事其實蠻勵志的，小時候同學都上過雙語學校，相較之下我的英文顯得很不好，常常大家在聊的時候我都不敢開口或是躲開。」

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▲▼徐凱希。（圖／翻攝自臉書／徐凱希）

▲徐凱希透露曾在英文考試拿到零分。（圖／取自臉書）

徐凱希坦言，國中剛開學就與同學的程度差了一大截，「在進度落後零基礎的情況下我甚至開始討厭英文這門學科，尤其是在kk音標考試拿到0分被補習班老師打到家裡關切的情況下。」所幸，她在國二時遇到教學方式趣味的英文老師，間接開啟了她對英文的興趣。

徐凱希認為沒有人天生就擅長什麼，更非炫耀自己多麽厲害，而是想告訴大家，「但如果你先培養起興趣，很多事情都不會變得那麼難。希望所有遇到挫折的朋友們，都可以一起加油。」

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