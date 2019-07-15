羅志祥晉升「潮流蒐藏家」　為KAWS BFF雕塑展剪綵！

記者關韶文／台北報導

DALI ART藝術廣場舉辦KAWS BFF全新雕塑展，亞洲舞王羅志祥（小豬）身兼嘉賓、頭號粉絲、收藏家等身份出席，出席「KAWS BFF SCULPTURE 2019 DALI ART藝術廣場KAWS BFF雕塑」剪綵儀式，能有機會參與這場潮流盛事，小豬非常高興！

熱愛潮流文化成精，小豬對KAWS創作如數家珍，多年來已收藏多款公仔與鞋款，連他的工作室門口，都精心擺上KAWS巨型公仔迎賓，他也多次在個人臉書與IG分享收藏品，令廣大粉絲欣羨不已，此次有機會與當代藝術大師聊設計與創作理念，收穫良多。

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▲▼羅志祥為KAWS BFF全新雕塑展剪綵。（圖／公關照）

身為資深潮流玩家，也有人稱小豬為亞洲潮神，舉凡潮流相關收藏，不僅為數眾多，價值也相當可觀，小豬日前接受國際拍賣行蘇富比專訪，暢聊潮流文化，與一般獨樂自賞的收藏家不同，小豬更樂於分享，綜觀他的收藏品，身價不凡者比比皆是，有錢也不一定買得到，有多件甚至僅能在拍賣會上見到，十分稀有，小豬也視這些收藏為寶貝，規劃專屬空間，妥善呵護珍存。

懷抱潮流魂，小豬對喜愛的收藏絕不手軟，早已造就精準眼光，十餘年來身兼潮流品牌主理人，經營服裝事業有聲有色，引領潮流趨勢，此次朝聖DALI ART藝術廣場，欣賞KAWS BFF全新雕塑之餘，汲取創意靈光，對園區的藝術氛圍與大師精彩作品留下深刻印象，揪粉絲把握有限展期前來打卡朝聖。