林志玲嫁AKIRA！閃婚真相曝光…爆「和媽媽吳慈美有關」

圖文／鏡週刊

44歲的林志玲6月6日宣布結婚，在圈內投下超級震撼彈！據悉，她之所以閃電嫁給只交往半年的放浪兄弟成員AKIRA，除了已經小姑獨處多年，因為母親吳慈美近年頻傳身體狀況不佳，孝順的她除了減少工作在家中侍母，也希望透過沖喜讓吳慈美恢復健康。

▲AKIRA（右）上週po出和林志玲的合照宣告結婚，據悉當天他們先在台北登記後隨即飛往日本登記，再馬上飛往美國度蜜月。（圖／翻攝自AKIRA微博）



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吳慈美從2015年就傳出罹患阿茲海默症，前年2月本刊接獲讀者爆料，吳慈美的病情一度加劇，更經常出入台大醫院神經科，當時本刊拍攝到林志玲的哥哥林志鴻帶著她從計程車下車準備返家，吳慈美雖然行動力看起來尚可，但整個人卻顯得蒼老體弱，更驚人的是，她的右臉上出現一大片不知名傷痕，似乎驗證了病況不佳的消息。

▲前年2月本刊接獲吳慈美（右）經常出入台大醫院，接著便直擊林志鴻帶著她從計程車下車返家，當時神容憔悴。（圖／鏡週刊）

早在2013年，林志玲為了給父母有一個好空氣和能好好運動的居住環境，砸下5000萬在文山區木柵買下巷弄內的建案「昇陽田田」，自己也從古亭的豪宅搬至木柵與父母同住，就是希望能就近照顧吳慈美。

▲林志玲為了讓父母有好的居住環境，2013年刻意選在木柵「昇陽田田」添購新宅，並一起搬過去同住。（圖／翻攝自Google Map）

去年底林志玲出席代言活動時，對於媒體問及媽媽身體狀況，她一改過往否認態度，坦言自己減少工作量的確是為了照顧媽媽，並面露不捨地說：「現在穩定了。沒什麼是比陪伴最大的禮物，要健康起來，才能守護身旁的所有人、家人。」林志玲更透露自己2018年的年度代表字是「定」，覺得已到了必須很淡定、篤定、堅定地面對所有問題的年齡，再大的事情也要堅定面對，困難也要很淡定地去處理，言下之意看出她對媽媽的不捨和擔心，以及吳慈美的身體確實大不如前。

▲媽媽吳慈美（左）的身體健康一直是林志玲最關注的事情，去年更刻意減少工作量陪伴媽媽。（圖／翻攝自林志玲臉書）

▲林志玲一家人感情非常緊密，爸爸林繁男（左二）前幾年曾爆料她常與日本人講電話，還鼓勵她可以跟日本男生交往，疑似當時就與AKIRA產生情愫。（圖／翻攝自網路）

也就在去年底吳慈美的病況恢復穩定後，林志玲才有了較多心力和時間去談感情，因此和認識多年的Akira愈走愈近展開交往。據悉，對於結婚其實林志玲也是考慮再三，雖然很想擺脫演藝圈第一剩女封號，但對於遠嫁日本和照顧媽媽之間，她也非常難以取捨，但最後為了完成媽媽想看到她出嫁的心願，以及傳統習俗上的沖喜（子女結婚給生病的父母沖喜，用喜事沖掉不好的運氣，已期達到治療疾病的效果），讓媽媽的身體能藉由喜事更好，林志玲才決定點頭下嫁。

▲林志玲和AKIRA8年前拍攝舞台劇結識，直到去年底才開始交往。（圖／東方IC）