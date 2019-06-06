金曲30／李榮浩隔5年「搶男歌手！」　對戰4人超強勁敵

記者關韶文／綜合報導

李榮浩又入圍金曲獎了！一首《年少有為》成為年度神曲，李榮浩創作實力再升級，2018年也成了他最豐收的一年，個人第五張全新創作專輯《耳朵》發行後獲得好評，從《王牌冤家》、《念念又不忘》、《年少有為》、《貧窮或富有》到《張家明和婉君》，每一首歌不但皆創下了極高傳唱度，更在各大數位平台更不斷刷新紀錄，在排行榜上屹立不搖。

▲▼李榮浩入圍金曲男歌手。（圖／記者黃克翔攝）

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除了專輯中的主打歌外，當時廣為討論的則是一首只有5秒的《貝貝》，還因為歌曲太短一度上了微博熱搜，去年專輯發行時的聽歌會上，李榮浩就曾介紹過這首特別的歌曲，「因為很多華語歌手都會唱到Baby～這次就直接將Baby唱成一首歌，我自己錄音時沒想太多，一個念頭閃過就突然有了靈感，也讓人感受到李榮浩在音樂上毫無設限的形式及想像。」

▲▼李榮浩以《耳朵》專輯入圍金曲獎。（圖／記者黃克翔攝）

時間回到2014年的金曲獎，當時台灣聽眾對李榮浩並不熟悉，不過他一舉以《模特》拿下金曲新人王，成了當屆最大黑馬，也因此展開了和陳澤杉合作機會，一步步被台灣觀眾熟悉後，再靠著一首首實力歌曲奠定「亞洲唱作大神」地位。

五年後，李榮浩帶著新專輯《耳朵》搶下金曲男歌手門票，對戰謝震廷、Leo王、柯智棠、ØZI，當中謝震廷也曾拿下金曲新人王，柯智棠則是二度入圍歌王，ØZI、Leo王則是呼聲最高新人，今年的金曲男歌手可說是「音樂類型最複雜」的戰役，究竟最後誰能成功拿下歌王寶座，靜候金曲獎典禮當天揭曉了！