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《追光者》翻唱版太紅！　金曲女歌手出面：原唱是我啊

▲▼岑寧兒。（圖／如此有限公司提供）

▲岑寧兒宣布舉辦售票演出。（圖／如此有限公司提供）

記者關韶文／台北報導

歌手岑寧兒以專輯《Nothing is Under Control》一舉入圍第30屆「最佳國語女歌手獎」及「最佳專輯製作人獎」，宣布將在9/21首度於台北國際會議中心舉辦「岑寧兒 Yoyo Sham - Nothing is Under Control Live 2019 台北」演唱會，她也承諾將演唱歌曲最期待的歌曲《追光者》。

歌曲《追光者》是岑寧兒為戲劇《夏至未至》所演唱的插曲，透過她天籟嗓音及具穿透力的敘事功力下，把這首歌唱得揪心入耳。從未在自己專場演唱會上演唱過《追光者》的岑寧兒，將首次把這首樂迷心中｢無限循環」的翻唱神曲排入台北場的歌單中，並在演唱會上展現演唱功力，把｢原唱」版本透過live表演原汁原味重現，相信在傳唱及共鳴度有目共睹的狀況下，勢必掀起千人大合唱的盛況。

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有趣的是，當初這首歌會獲得廣大歌迷的迴響，讓岑寧兒始料未及，她表示：｢2017年初在北京為電視劇錄插曲的時候，不會想到這首歌受歡迎的程度，翻唱的版本多到有些人會特別以『原唱者』的身份來介紹我，對我來說真是太意外了。」

後來岑寧兒於live house演出裡改編了這首《追光者》，更收錄在這張Live at Blue Note Beijing現場演出專輯裡，結果有不知情的網友留言詢問：「原唱是誰？」讓岑寧兒俏皮回應：「...我啊！」只能說這首歌傳唱及翻唱程度太火紅，讓網友已經分不清究竟誰是原唱！

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