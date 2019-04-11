最美孕婦挺7月肚登封面　混血名模蜜多麗難忘第一次

記者許逸群／台北報導

微風旗下日墨混血名模Midori（蜜多麗）1年前與台灣老公結婚，去年12月在IG上公開懷孕喜，初為人母的她受邀拍攝信義區母親節檔期封面。拍攝當天已懷胎7個月的蜜多麗，因拍攝時寶寶胎動的非常厲害，感覺寶寶對於拍照好像也非常興奮，拍攝過程中，蜜多麗當媽媽的心情溢於言表。

▲蜜多麗挺孕肚拍攝母親節封面。（圖／微風提供）



蜜多麗挺著孕肚拍攝母親節封面，幸福地說：「雖然沒辦法在照片上看到寶寶，但對我來說，他就是和我一起在封面上，所以這次拍封面對我來說是最難忘的一次！」另外，即使已懷孕7個月，她在身體狀況允許的情況下，仍保持一周健身兩次，維持美美的體態。

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▲蜜多麗懷孕7個月仍維持纖細體態。（圖／微風提供）

蜜多麗懷孕初期常有孕吐及身體不適，感謝老公非常非常貼心，她想吃什麼不管幾點都會去幫她買，即使有時老公工作忙下班已經半夜12點，只要喊餓他都會使命必達。她曾經半夜想要吃麥當勞跟涼麵，老公立刻出門去買，不僅如此，懷孕後出門，老公一定會牽著她的手，深怕她會跌倒。

她預產期在今年6月，對於自己將迎來人生中的第一次母親節，心中充滿感激，「自從懷孕之後，也深深體會到媽媽經歷過的辛苦，內心更是對媽媽充滿感謝。」蜜多麗還建議大家，若想成為一個幸福漂亮孕媽咪，保持心情愉快在懷孕期間非常重要。