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等不到上映就過世！導演淚憶同性伴侶：不要電影，只要你在

記者林映妤／台北報導

劉香慈、謝毅宏主演的《乳．房》由導演謝志文與已故同志伴侶林佳勳共同命名及創作，5日首映會主演到齊，擔任重要角色的資深美魔女丁國琳及高山峰等藝人、網紅皆現身，氣氛熱絡。

丁國琳睽違上部電影《大佛普拉斯》2年後，在《乳．房》擔綱重要關鍵角色二手家具店老闆娘，她豐滿的「真奶」在片中也裝成「術後重建」的「假奶」，鼓勵遭癌症切除乳房的女性患者們，不管遭遇多少難關也能懷抱夢想、勇敢追夢。

丁國琳配合電影現場在沙發上擺出各種撩人姿勢，她笑說：「《大佛普拉斯》若是展現我的聲音，那這部就是呈現我動作的極致美。」

▲▼《乳‧房》劉香慈、謝毅宏、丁國琳、高山峰。（圖／可樂提供）

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▲《乳‧房》導演謝志文（右5）希望已故同志伴侶能看到電影。（圖／可樂提供）

《乳．房》為導演謝志文與同性伴侶林佳勳共同創作、命名，謝志文深愛的伴侶還來不及看見作品在大銀幕上映，就不幸離世，他曾多次於訪談不禁潸然淚下：「謝謝你不管在哪裡都陪我一起讓電影殺青。」並感人肺腑地說出內心渴望：「我寧願你不要完美，可以沒有電影，但很希望你依然在我身邊。」

謝志文非常希望票房破億，問到如何回饋粉絲？謝毅宏表示要背部全裸，丁國琳秒吐槽沒誠意，他才改口「全裸跳水」，但拜託大家要幫他在重要部位打上馬賽克。《乳．房》3月8日上映。

▲▼《乳‧房》劉香慈、謝毅宏、丁國琳、高山峰。（圖／可樂提供）

▲《乳‧房》首映會，劉香慈、謝毅宏；高山峰、丁國琳。（圖／可樂提供）

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乳‧房, 劉香慈, 謝毅宏

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