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慢慢說利得彙「肋骨斷2根」　8年男友安慰：看起來比較瘦！

記者關韶文／台北報導

「金曲組合」慢慢說一開春便宣布有喜，醞釀近3年，主唱利得彙跟吉他手沈志方「愛的結晶」，發片記者會原訂「空中吊環」，沒想到主唱利得彙因為排練時墜落，造成兩根肋骨骨折，讓原訂施展「環技」的表演只能緊急喊卡。

利得彙接觸空中環運動約莫2年多，農曆春節還曾在小巨蛋紅白藝能大賞大秀空中環特技，且大獲好評，她回憶事發當時，由於前面做體操及肌力訓練實在太累了，累到連自己都不知道，才會一時恍神身體沒有出力保護自己，讓自己的肋骨去接空中環，她說：「其實這是錯誤的，再加上肋骨又是我最瘦、最沒有保護的地方，我當下就很痛，沒有想到這麼嚴重。」

▲▼慢慢說發片記者會,點點利得彙,沈志方。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼慢慢說利得彙肋骨斷兩根，只能坐著受訪，老闆送上大禮安慰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼慢慢說發片記者會,點點利得彙,沈志方。（圖／記者李毓康攝）

記者會現場租了挑高場地，沒想到因為慢慢說的身體狀況，導致連歌唱都取消，只能文靜坐在台上談話，回憶當時情況，利得彙表示，「我第一個先跟他（沈志方）講，但是剛好很多一般骨科都在休息，我就趕快搭計程車去，搭回桃園。」

▲▼慢慢說發片記者會。點點利得彙,沈志方（圖／記者李毓康攝）

▲▼慢慢說相隔三年發行新專輯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼慢慢說發片記者會。點點利得彙,沈志方（圖／記者李毓康攝）

沈志芳聽到女友受傷，強裝冷靜，「當下感情很複雜，有點生氣，為什麼不注意自己，我覺得不能表現出來，我知道她對自己要求很高，絕對不能責怪。」最後檢查時，發現骨頭之間有兩條黑線，得知確定骨折。

因為身體狀況，取消了空中吊環演出，被問到是不是近期都不能有「雙人激烈運動」，利得彙表示，「就是動都不能動，要休息6-12週，這幾天都只能躺在床上。」利得彙穿著束腰出席，男友沈志方則安慰她「肋骨斷了幾根，應該會看起來比較瘦。」兩人交往到4月滿8年，朝著婚姻方向前進，目前希望先把專輯做好，新歌演唱會則延期至4/12，在角落文創舉辦。

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慢慢說, 利得彙, 沈志芳

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