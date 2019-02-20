哈林攜愛妻住信義區豪宅！　起底24年「擁東區億萬房產」

▲哈林跟張嘉欣，一路從信義區的百貨公司散步回家。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

回顧哈林一路以來住處，在「台北花園」、「一品大廈」之前，就是位在台北市大安區的「金城大廈」，當初哈林前妻伊能靜在該處，也跟庾媽媽分住樓上、樓下，充分顯現她跟庾媽媽張正芬緊張的婆媳關係。

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2011年，有報導指出哈林向明台產險前董事長林博正，買下東區名宅「一品大廈」原本在5樓的處所；除連戰外，國泰信託集團理事主席蔡辰男、寒溪投資寒舍集團董事長蔡辰洋、新光金控董事長吳東進、湯臣集團董事長徐楓、藝人費玉清都曾入住。當時房仲業者推估，總價交易約1.26億元，他另有2戶不動產共逾億，坐擁共2億多元房產。

▲哈林、張嘉欣最新居所台北花園，據媒體粗估約1.5億元，不過現在價錢應沒那麼好，且可能是租屋而居。（圖／翻攝自Google Map）



哈林再早之前（1995年買下）的「金城大廈」位於大安路、約70坪，以2010年當時的行情，已逼近4700萬元。同時還有歷史資料指出，哈林曾以5590萬元，擊退25名競爭者買下忠孝東路「華新大廈」。

▲哈林曾跟伊能靜住在「金城大廈」。（圖／翻攝自Google Map）



▲哈林、張嘉欣原先住在「一品大廈」。（圖／翻攝自Google Map）



曾有房產專門媒體如此形容哈林，「才華洋溢，不但能歌能舞、主持節目，還是房產界的法拍高手！」更由於哈林投資這些多有斬獲，「增值程度相當驚人，也看得出哈林投資房地產的獨到眼光」。

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