《聲林》13強總冠軍預測　「燒腦曲」這幾首都上榜

記者許逸群／台北報導

《聲林之王》進入倒數階段的「民間怪物PK挑戰賽」，將從最後的「13強取6」進入總決賽。日前播出的節目中比賽相當激烈，究竟有哪些選手能夠進到最後的總決賽也備受矚目，YouTuber「Let’s拓客」做了一則街訪，詢問觀眾的看法，除了對名次預測，也提到幾首節目中的「燒腦」歌曲！

▲「Let’s拓客」扮演許淨淳與張若凡（觀眾問號？）。（圖／翻攝YouTube）

YouTuber「Let’s拓客」街訪詢問觀眾心目中的總冠軍與燒腦歌曲，在名次預測的部分，李友廷、許淨淳與林孟辰等人都擁有相當高的人氣。觀眾表示，許莉潔的音樂會感動人心；許淨淳的個性可愛、不做作，不過一開口唱歌又相當有自信；僅17歲的林孟辰則是擁有過人的舞台魅力，也被認為相當有冠軍相；而李友廷近期的演出也是備受好評。

▲雖訪問樣數不多，但可看出李友廷的人氣相當高。（圖／翻攝YouTube）

因節目的播出，無論是選手演唱的自選曲或是自創曲，許多影出片段都成為讓人無限重播的「燒腦歌曲」。在街訪過程，包含馮玟璇與熊仔合作的《禁愛令》、施語庭與林孟辰自創曲《Green》、許淨淳自創曲《碎吧，睡吧》、安懂與許莉潔合作的《當我回家》等歌曲，也都獲得眾人喜愛。

▲▼林孟辰與施語庭合作的《Green》相當洗腦。（圖／翻攝YouTube）