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王仁甫《傳說》打輸KID　「開掛」找閃電狼咪咪蛋復仇

記者許逸群／台北報導

狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》由王仁甫和KID領軍龍虎兩隊進行5種遊戲對抗，近期壓軸戰選擇以手遊傳說對決3對3決戰進行，KID操作夸克角色表現優異，帶隊拿下連勝，也逼得王仁甫在最新一集使出雙重殺手鐧，找來前《英雄聯盟》（LOL）選手MMD（咪咪蛋），以及「小仁甫」兒子YAYA為他復仇。

▲▼KID與王仁甫PK《傳說對決》。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼王仁甫找來前電競選手MMD與兒子為他上訴。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼KID與王仁甫PK《傳說對決》。（圖／狼谷競技台提供）

KID提到自己的連勝紀錄，笑得合不攏嘴，不只模仿愛用角色夸克，伸出鉤鎖的絕招，還開玩笑弟說：「官方幾乎已經認定我就是夸克本人！」王仁甫則不甘心地表示，他為了雪恥，這集開外掛找了超強打手加入自己的隊伍，邀請閃電狼的前選手MMD跨界支援。

YAYA還加碼在節目上宣告：「我要用刀鋒寶貝（角色名）剋夸克，我長大的夢想就是要當一名電競選手！」坐在一旁的MMD聞言馬上跟YAYA握手，讚他「明日之星」，這讓王仁甫充滿驕傲，直說這可是「冠軍和未來的冠軍聯手」，贏定了！

▲▼KID與王仁甫PK《傳說對決》。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼KID隊敗給王仁甫兒子與MMD聯手的隊伍。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼KID與王仁甫PK《傳說對決》。（圖／狼谷競技台提供）

競賽結果如王仁甫所預言，由他所帶領的虎隊率先攻陷對方主塔，完封取勝， YAYA得意笑著嗆KID：「我打敗你了！」落敗的KID則是故作氣噗噗，抱著YAYA喊：「可以這樣子嗎！」

這集也是前閃電狼職業選手MMD退役轉為實況主後，首次參與電競綜藝節目錄製。害羞的他，被介紹出場時，接受女性隊友包括Jojo、妖嬌、何美等人浮誇式跪拜，KID還曖昧開他玩笑說：「當冠軍真好，女生都會在他面前跪下來。」讓他緊張揮手直呼：「講得我都臉紅了！」

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kid, 王仁甫, 咪咪蛋, mmd

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