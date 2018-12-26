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打造搖滾【麋宮】殿堂！「野生系金曲樂團」麋先生12/29台大體育館開唱

▲麋先生12月29日台大體育館開唱，2018一定要到場的音樂盛宴！（影／Play新聞）

影劇中心／綜合報導

「野生系金曲樂團」麋先生將於12/29在台大體育館，舉辦成軍以來最大型售票演唱會【麋宮】，消息一發佈立刻讓等待已久的歌迷情緒沸騰，開票首日就創下票房佳績。而開「宮」進入最後倒數，麋先生透露除了將打造大型搖滾「麋宮」舞台之外，成團至今的知名曲目也都將唱好唱滿，並在舞台設計上更提供不少想法，將讓歌迷享受一場視覺聽覺雙重震撼的搖滾【麋宮】殿堂。

▲▼「野生系金曲樂團」麋先生將於12/29在台大體育館，舉辦成軍以來最大型售票演唱會【麋宮】 。（圖／相知音樂提供）

▲麋先生的高人氣音樂實力廣受樂迷喜愛。（圖／相知音樂提供，以下同）

「野生系金曲樂團」麋先生2014年以《馬戲團運動》拿下第24屆金曲獎最佳樂團，一舉奪金的麋先生緊接著又陸續發行《沒名字的人類》、《野生》兩張專輯，這些年來受邀於台北「超犀利趴」、嘉義「覺醒音樂祭」、桃園鐵玫瑰音樂節、高雄大港開唱、Fire Ball火球祭、台灣樂團潮、搖滾辦桌、墾丁春吶、金曲音樂節等演出，靠著主唱聖皓渾厚嗓音搭配團員紮實音樂功力打破搖滾框架，揉合英式、日式搖滾佐以一些迷幻與龐克的獨特風格，生猛尚青的「麋式搖滾」制霸全台音樂祭。

麋先生上個月也受邀到高雄「Takao Rock Festival」演出，而出身高雄的麋先生也把握機會返鄉「拜票」，自製紅布條競選背帶與宣傳單前往週末人潮熙攘的MLD台鋁掃街宣傳【麋宮】演唱會，現場集結大批歌迷助陣並自發組成宣傳小隊幫麋先生一同發傳單，吸引不少民眾好奇圍觀。 藉由全台校園巡迴、音樂季演出的經驗不斷累積舞台能量的麋先生以「零距離」的「無差別魅力」攻勢，不時和歌迷台上互動合唱、台下自拍話家常，往往讓台下觀眾「一看成主顧」，默默累積龐大人氣。

麋先生雖早已拿下金曲獎最佳樂團的榮耀，但首次舉辦大型售票演唱會，讓力求完美的麋先生不敢掉以輕心，在演唱會策劃前期就吃盡苦頭。而最近麋先生也正式投入演唱會製作期，且在全力投入演唱會排練同時，也接連釋出《接著》、《聲音》兩首全新單曲，展現成軍五年未曾間斷的充沛創作能量。而演唱會進入最後倒數階段，除了密集練團之外，宣傳行程、活動也是滿檔，麋先生上週也特別為演唱會主題曲「接著」遠赴台南取景拍攝劇情版MV。

打造搖滾【麋宮】殿堂（圖／相信音樂提供）

當天拍攝過程中，麋先生使用仙女棒做效果，鼓手逸凡雖不慎被火花燙到但還是忍著拍完。接著隔日早上10點，則又前往台中參加五月天人生無限公司「奇幻漂流」舞台的演出，不但感受台下歌迷熱情的支持，也在後台與好友蕭秉治相見歡。而身為大型演唱會前輩的蕭秉治，也不忘貼心為麋先生加油打氣，並承諾屆時會到場支持。

另外，麋先生上週也釋出為了花博合輯特別創作的單曲《聲音》，並受邀到與台中市政府的長官一起導覽台中花博后里森林園區，結束後又趕回台北出席電台通告，被團員苦中作樂笑說「大家都說台灣一日生活圈，我們是一日好幾圈」。不過，在行程滿檔情況下，麋先生還是要為演唱會內容做準備，甚至有一半團員都累到掛病號，但麋先生仍不覺辛苦，盡力為挑戰更大規模舞台演出排練。

打造搖滾【麋宮】殿堂（圖／相信音樂提供）

野生系金曲最佳樂團「麋先生」蓄力爆發，12/29 打造搖滾【麋宮】，將挑戰更大規模舞台、更劇力磅礴的演出，12/29台大體育館，接著一起，走入麋宮！麋先生Mixer 【麋宮】演唱會於12/29在台大體育館舉辦，門票已在KKTIX及全台全家便利商店正式開賣，目前僅剩零星票券，更多訊息可上麋先生Mixer及相知音樂facebook官方粉絲專頁查詢。

►►► 麋先生Mixer FB：https://www.facebook.com/MixerMiSir/
►►► 相知音樂FB：https://www.facebook.com/betweenint/

【節目資訊】

演出日期：2018/12/29 (六)
演出時間：19：30
演出地點：國立台灣大學綜合體育館一樓
預售票價：搖滾區 $1,600 / 搖滾區四人套票 $5,000 / 一般區 $1,200 / 身障席 $800
現場票價：搖滾區 $2,000 / 一般區 $1,600 / 身障席 $800
購票方式：https://funpack.kktix.cc/events/5cc98e91 KKTIX及全台全家便利商店

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