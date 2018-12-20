楊洋「幫自己剃髮」　秀成果照…剪成小寸頭了！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星楊洋先前出席某時尚活動時，被發現悄悄地剪了短髮，一口氣把蓋過眉毛的長瀏海，剪短到額頭以上，讓俊秀五官完整露出，非常帥氣。近來他再次把頭髮剪得更短，而且這次還是由他親自操刀，握著電動剃刀自己剃掉，剪完還PO出影片與粉絲分享。

▲楊洋幫自己剃髮。（圖／翻攝自微博／楊洋）

楊洋近來接下不少武打動作戲，即將開拍的電視劇也是一部較為陽剛的軍旅電視劇《特種兵》，為此他也特別改變造型，剪了全新的「狗啃短髮」，當他首次以新造型亮相時，已經引起不少網友大讚非常帥氣，甚至還一度登上微博熱搜，討論度非常高。

▲楊洋專注地剃頭髮。（圖／翻攝自微博／楊洋）

近來，楊洋的頭髮似乎又變長了，這次他決定自己動手，從他分享中的影片可以看到，他一手拿著電動剃刀，從後面由下往上開始剃了起來，眼神緊緊盯著前方，看起來非常專注，下手時完全沒有一絲猶疑，手法看起來非常嫻熟，隨後他也在曬出了數張成果照，並在發文中寫道：「剃了我的狗啃瀏海兒，小寸頭重新出街。」

▲楊洋曬出剃髮成果照。（圖／翻攝自微博／楊洋）

畫面中，只見楊洋再次把變長的瀏海剪短，變回英氣寸頭，超清爽造型也更凸顯出精緻五官，即便鏡頭的拍攝角度是由下往上，他的顏值也完全不受影響，依舊俊美。不少粉絲看了以後也忍不住大讚：「顏值高就是可以任性，也不擔心剃壞了怎麼辦」、「不管短髮、長髮一樣帥」，掀起不少熱議。

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