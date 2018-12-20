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粉絲揭「王源確定出國留學」　一待4年：不去會後悔

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王俊凱及易烊千璽都已經分別進入北京電影學院及中央戲劇學院就讀，王源的求學動向也讓大家非常好奇，近日網路上有消息稱，王源在節目錄製空檔，告訴在場粉絲表明了自己想出國念書的決心，還說不去的話，可能會後悔一輩子。

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、《新浪綜藝》）

▲網曝王源將出國留學。（圖／翻攝自微博／王源）

王源日前參與綜藝節目《經典咏流傳》錄製，在場的粉絲在微博上爆料，王源在現場透露自己近來做了一個重大的選擇，並稱找到了自己的目標和分享，因此整個人放鬆了不少，該重大的抉擇就是他決定去國外留學，還非常堅定地稱：「如果我去了，我可能後悔四年，如果不去，我可能後悔一輩子，回來我也才20多歲，大不了重新開始。」還強調自己會不斷嘗試，直到考上為止。

▲王源被爆報考美國名校伯克利。（圖／翻攝自微博）

▲王源被拍到參加美國名校伯克利的面試。（圖／翻攝自微博／「八組每日速報」）

事實上，先前就有網友在伯克利音樂學院在北京的面試會場，捕捉到王源本人，從網路上曝光的照片看來，當時他身穿黑色外套、戴著口罩，表現得非常低調，而他過去在受訪時也曾透露，自己非常想到美國伯克利音樂學院就讀：「我想去學流行音樂，然後我就想去伯克利學，它是全球學流行音樂最好的學校。」

如今看來王源似乎已經確定好自己未來的目標，也早已開始付諸行動爭取，不少粉絲也非常支持他：「去飛吧，無論多久我們等你回來」、「堅持初心，勇於追求子及的夢想，我們永遠支持你」。

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、《新浪綜藝》）

▲▼王源。（圖／翻攝自微博／王源、《新浪綜藝》）

▲網友在微博爆料，王源在錄影節目現場稱決定出國留學。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》、《新浪電視》）

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TFBOYS, 王俊凱, 易烊千璽, 王源

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