李奧納多不演了！《噩夢小巷》換角公布「超大咖男星」上陣

▲《噩夢小巷》男主角從李奧納多狄卡皮歐換成布萊德利庫柏。（圖／達志影像）

記者林映妤／綜合報導

《水底情深》奧斯卡最佳導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）將改編威廉林賽格雷沙姆（William Lindsay Gresham）1946年著名小說《噩夢小巷》（Nightmare Alley），該片今年初本來打定由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演，但因故換角，新任男主角名單一樣也超大咖！

根據《ScreenRant》報導，《噩夢小巷》曾在1947年翻拍成同名電影，由英國導演艾德蒙高汀 （Edmund Goulding）執導，泰隆鮑華（Tyrone Power）主演。至於吉勒摩戴托羅執導的新版將以小說為主，描述一名騙子與貪腐的精神病女醫師聯手行騙，吉勒摩戴托羅將親自與Kim Morgan共同撰寫劇本。

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▲李奧納多狄卡皮歐決定再度和馬丁史柯西斯合作。（圖／達志影像）

然而年初電影已經打定由李奧納多演出，計畫卻突然生變，小李先接下合作多次的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），該片由大衛格蘭（David Grann）所著的《Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》改編而來，描述1920年代的奧克拉荷馬州，原住民部落內鬥延伸出人性貪婪，而後FBI也介入調查，揭開毛骨悚然的陰謀犯罪。

李奧納多退出了《噩夢小巷》，緊接著改由《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏（Bradley Cooper）上陣，擁有酷帥外型，近年來更是演而優則導，獲得奧斯卡入圍提名的布萊德利庫柏，才華洋溢不容質疑，早已是好萊塢A咖。

▲▼布萊德利庫柏執導、主演《一個巨星的誕生》，演藝生涯更上層樓。（圖／達志影像）

根據《Variety》與《Collider》報導，《噩夢小巷》其他卡司還有凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、東妮克莉蒂（Toni Collette）、威廉達佛（Willem Dafoe）、魯妮瑪拉（Rooney Mara）、李察傑金斯（Richard Jenkins）、朗帕爾曼（Ron Perlman）、馬克普維內利（Mark Povinelli）和麥可夏儂（Michael Shannon）。