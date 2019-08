李奧納多不演了！《噩夢小巷》換角公布「超大咖男星」上陣

▲《噩夢小巷》男主角從李奧納多狄卡皮歐換成布萊德利庫柏。(圖/達志影像)

記者林映妤/綜合報導

《水底情深》奧斯卡最佳導演吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)將改編威廉林賽格雷沙姆(William Lindsay Gresham)1946年著名小說《噩夢小巷》(Nightmare Alley),該片今年初本來打定由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演,但因故換角,新任男主角名單一樣也超大咖!

根據《ScreenRant》報導,《噩夢小巷》曾在1947年翻拍成同名電影,由英國導演艾德蒙高汀 (Edmund Goulding)執導,泰隆鮑華(Tyrone Power)主演。至於吉勒摩戴托羅執導的新版將以小說為主,描述一名騙子與貪腐的精神病女醫師聯手行騙,吉勒摩戴托羅將親自與Kim Morgan共同撰寫劇本。

▲李奧納多狄卡皮歐決定再度和馬丁史柯西斯合作。(圖/達志影像)

然而年初電影已經打定由李奧納多演出,計畫卻突然生變,小李先接下合作多次的馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)執導的《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),該片由大衛格蘭(David Grann)所著的《Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI》改編而來,描述1920年代的奧克拉荷馬州,原住民部落內鬥延伸出人性貪婪,而後FBI也介入調查,揭開毛骨悚然的陰謀犯罪。

李奧納多退出了《噩夢小巷》,緊接著改由《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏(Bradley Cooper)上陣,擁有酷帥外型,近年來更是演而優則導,獲得奧斯卡入圍提名的布萊德利庫柏,才華洋溢不容質疑,早已是好萊塢A咖。

▲▼布萊德利庫柏執導、主演《一個巨星的誕生》,演藝生涯更上層樓。(圖/達志影像)

根據《Variety》與《Collider》報導,《噩夢小巷》其他卡司還有凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、東妮克莉蒂(Toni Collette)、威廉達佛(Willem Dafoe)、魯妮瑪拉(Rooney Mara)、李察傑金斯(Richard Jenkins)、朗帕爾曼(Ron Perlman)、馬克普維內利(Mark Povinelli)和麥可夏儂(Michael Shannon)。